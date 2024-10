“Un evento sconvolgente; un figlio ora deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre e questa cosa è dura”, con queste parole strazianti, Cheryl Cole ha detto addio a Liam Payne, suo ex compagno e padre di suo figlio Bear.

Liam Payne, l’addio dell’ex compagna Cheryl Cole

Il mondo è ancora scosso per la morte a soli 31 anni del cantante Liam Payne, artista che ha visto il suo successo con gli One Direction e poi da solista. Dopo i risultati dell’autopsia, con tutte le dinamiche ancora da definire, i suoi ex compagni della band l’hanno ricordato con degli strazianti messaggi d’addio. Poi è stato il turno ieri sera della sua fidanzata Kate Cassidy e ora, a poche ore di distanza ha deciso di parlare anche Cheryl Cole, madre del figlio di Liam.

La cantante britannica ha parlato del delicato momento che sta affrontando e ha rivolto alla stampa un appello, chiedendo di pensare a suo figlio e alla memoria di Liam Payne, evitando così teorie complottistiche o accuse. Queste le sue dichiarazioni su Instagram:

“Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano. Liam non era solo una pop star e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre e questa cosa è dura”.

L’appello di Cheryl Cole

La paura di Cheryl Cole infatti è che quando il piccolo Bear crescerà (oggi ha 7 anni), potrà scoprire tutto e farsi magari un’idea sbagliata di chi era suo padre. Ecco le parole dell’ex di Liam Payne:

“Ciò che mi turba di più è che un giorno Bear avrà accesso ai resoconti abominevoli e allo sfruttamento mediatico che abbiamo visto negli ultimi due giorni. Mi spezza ancora di più il fatto di non poterlo proteggere da questo in futuro”.

Stando alle sue parole questo atteggiamento non fa altro che causare ulteriore danno a tutti coloro che oggi piangono la scomparsa di Liam Payne. Dunque così ha lanciato un appello sincero e sentito: “Prima di lasciare commenti o realizzare video, chiedetevi se vorreste che vostro figlio o la vostra famiglia li leggesse. Per favore, date a Liam la poca dignità che gli è rimasta dopo la sua morte, per riposare finalmente in pace. Grazie”.

Il messaggio di Cheryl Cole per Liam Payne

Un appello accorato che ora si augura possa essere ascoltato da tutti.