Uno straziante messaggio di addio quello di Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne. Il cantante, scomparso a solo 31 anni, ha lasciato tutti senza parole. La sua compagna lo ha ricordato sui social con una storia: “Sono smarrita”, ha scritto su Instagram.

La fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio

Una morte sconvolgente quella di Liam Payne, a soli 31 anni a Buenos Aires. Il cantante degli One Direction si trovava in Argentina insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy e insieme hanno assistito anche al concerto di Niall Horan.

LEGGI ANCHE: Harry Styles ricorda Liam Payne con una commovente dedica: “Sono devastato”

Lei però è andata via pochi giorni prima della triste notizia. Erano una coppia carina e premurosa, come ci hanno tenuto a ribadire tutti coloro che li hanno incrociati. Sul profilo Snapchat peraltro sono state pubblicate delle foto e video solo poche ore prima della morte di Liam Payne anche se si trattava di materiale precedente, come precisato anche dal Daily Mail:

“Non erano contenuti di quel giorno, lei infatti non era già più con lui al momento della sua fine e questo è un fatto certo. Ora lei è scossa, presto parlerà, ma le serve un po’ di tempo per realizzare e riprendersi da ciò che è successo”.

Adesso mediante una storia su Instagram Kate Cassidy ha pubblicato un toccante messaggio d’addio per l’amore della sua vita, Liam Payne:

“Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete trasmesso in queste ore. Sono completamente smarrita adesso. Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. Chiedo e prego che tu voi mi diate lo spazio per affrontare tutto questo in privato. Liam, angelo mio. Sei tutto per me. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e completamente. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo così tanto Liam”.

Le parole di Kate Cassidy dopo la morte di Liam Payne

Parole di cordoglio sono arrivate da tutti i fan del cantante. In queste ore si sono radunati per ricordarlo attraverso le canzoni e si sono stretti intorno alla perdita di Kate e di una famiglia distrutta dal dolore per la tragica scomparsa di Liam Payne.