Arrivano sui social le prime parole da parte degli One Direction. I membri della band hanno pubblicato un lungo messaggio d’addio dopo la morte di Liam Payne: “Siamo completamente devastati dalla notizia, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto. Ti amiamo, Liam”.

Le parole degli One Direction

Nella tarda serata di ieri è giunta anche in Italia la notizia della tragica morte di Liam Payne, cantante degli One Direction. Il chitarrista è scomparso all’età di 31 anni. Solo poche ore prima della sua scomparsa l’artista aveva pubblicato dei video sui social, anche non mancano le ipotesi sul fatto che il materiale social sia di giorni passati e si sta indagando anche su questo.

Mentre sono emerse le prime testimonianze sull’accaduto, la famiglia di Liam Payne ha parlato per la prima volta dopo la sua morte e anche la madre di Harry Styles si è detta molto provata dal fatto.

Adesso però sono gli One Direction a intervenire con un commovente post pubblicato sui social network. Un messaggio in cui Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Mali hanno espresso tutto il loro dolore per la grave perdita di Liam Payne, il loro amico:

“Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam.”, hanno scritto gli One Direction.

In pochi istanti il post si è riempito di parole di cordoglio rivolte all’artista scomparso nelle scorse ore e a tutti i membri della band che si trovano ad affrontare questo lutto.

Gli One Direction hanno detto così addio al loro caro e amato Liam Payne.