Si sono svolti in Inghilterra, il 20 novembre, i funerali in maniera privata di Liam Payne con presenti tutti gli One Direction

Si sono svolti oggi, 20 novembre, i funerali di Liam Payne in Inghilterra in maniera totalmente privata. In un video si vede l’arrivo della bara dentro a una carrozza e poi scendono da varie auto tutti i membri degli One Direction, band di cui Liam aveva fatto parte prima dello scioglimento.

I funerali in forma privata di Liam Payne in Inghilterra

Oltre un mese fa, il 17 ottobre, è morto all’età di 31 anni Liam Payne, noto per essere stato uno dei membri degli One Direction. La sua morte è avvenuta a seguito di una caduta dal terrazzo di un hotel a Buenos Aires.

Oggi, a distanza di oltre un mese, sono avvenuti i funerali in Inghilterra, rigorosamente in forma privata. Fuori dalla chiesa di St. Mary’s Church ad Amersham si sono riuniti alcuni giornalisti per riprendere l’arrivo del feretro e dei presenti all’ultimo saluto al cantante.

Come si vede nel video qui sotto, il corpo di Liam Payne è stato custodito all’interno di una bara blu arrivata in chiesa su una carrozza bianca che riportava la scritta “Daddy” sopra il tettino. Un’immagine che stringe il cuore e fa percepire tutto il dolore per questa perdita.

Ai funerali era presente tutta la famiglia, tra cui il figlio Bear. Inoltre sono venuti gli amici più stretti, fra questi tutti i membri degli One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. Tutti uniti per dare l’ultimo saluto al loro amico e collega.

Le indagini sulla morte di Liam sono ancora in corso. I risultati preliminari dell’autopsia riferivano che il cantante sarebbe morto per “politraumatismi” ed “emorragie interne ed esterne”. In più pare che il giovane artista non abbia tentato di proteggersi durante la caduta. Per questo motivo si ritiene che fosse in uno “stato di incoscienza”. A tal proposito sono finiti nel registro degli indagati alcuni dipendenti dell’hotel in cui soggiornava poiché pare che Payne avesse fatto uso di droghe fornite appunto da questi dipendenti.