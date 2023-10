NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Ottobre 2023

Il post di auguri di Licia Colò per sua figlia Liala

Sono anni che Licia Colò è una delle conduttrici più amate e seguite della tv italiana. Tuttavia la presentatrice tiene molto alla sua privacy e poco si sa della sua vita privata. Solo pochi mesi fa però la stessa Colò ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino, dopo quasi ben 20 anni di vita insieme. La coppia infatti si è conosciuta e innamorata nel 2004 e dopo soli tre mesi di frequentazione si celebrarono le inaspettate nozze. Pur non rivelando le cause della rottura, ancora oggi tra i due c’è un grande affetto e stima reciproca. Come in molti sapranno, dal matrimonio tra Licia e Alessandro è nata anche una figlia, Liala, che in queste ore ha raggiunto un importante traguardo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Pochissimi giorni fa infatti la figlia di Licia Colò ha compiuto 18 anni, e così sui social della conduttrice non è mancato un tenero post di auguri. Queste le dolci parole della presentatrice, che hanno emozionato gli utenti e in breve hanno fatto il giro del web:

“Oggi hai 18 anni. Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”.

Il tenero post di Licia Colò per i 18 anni di Liala non è di certo passato inosservato, e in molti si sono uniti nel fare tanti auguri alla figlia della conduttrice, che ormai è una giovane donna.