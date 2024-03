Lil Jolie rischia l’eliminazione ed entra nel panico, Maria interviene interrompendo più volte la puntata

NEWS

Debora Parigi | 24 Marzo 2024

Amici 23

Momento difficile per Lil Jolie nella prima puntata del Serale di Amici 23. La cantante in più occasioni si è fatta prendere dall’emozione. A un certo punto, vista la sua agitazione, è intervenuta Maria De Filippi in suo soccorso e si è anche avvicinata Anna Pettinelli per sostenere la sua allieva. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi va in soccorso di Lil Jolie evidentemente agitata

Molta attesa per la prima puntata del Serale di Amici 23 che ha visto subito un’eliminazione dopo la prima manche. Ricordiamo, infatti, che a lasciare subito questa seconda parte del talent è stato Ayle. Successivamente abbiamo visto il secondo eliminato provvisorio che è stato Kumo.

Arrivati alla terza manche si sono sfidati la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Nelle precedenti manche abbiamo sentito cantare Lil Jolie durante la terza sfida della prima manche non ottenendo il punto. È stata molto brava, ma era anche agitata, tremava.

Durante la terza sfida, la Cuccarini ha deciso di schierare il suo allievo Mida e lo ha messo contro l’allieva della Pettinelli, appunto. A tal proposito Mida ha cantato Tuyo, mentre Lil Jolie Piazza Grande di Lucio Dalla. La cantante è stata molto brava anche questa volta, ma il punto lo ha preso il suo avversario. Questo è stato il punto decisivo che poi ha portato alla vittoria della squadra Cuccarini-Emanuel.

A questo punto sono finiti tra i nominati per l’eliminazione provvisoria Lil Jolie, Martina e Gaia. E Angela dopo la sua esibizione con l’inedito è entrata ancora più in agitazione. Quindi è intervenuto Maria de Filippi che ha un attimo interrotto la puntata e le ha chiesto come stesse. Lei ha risposto che non stava bene. Così la conduttrice le ha chiesto se avesse voluto uscire, ma la cantante con la testa ha fatto segno di no. Ma era in evidente agitazione.

Comunque è finita al ballottaggio con Kumo proprio Lil. Quindi il ballerino e la cantante si sono dovuti esibire per poter poi permettere alla giuria di votare e scegliere chi eliminare definitivamente. Lil si è esibita cantanto la cover di Lost on you dando tutta se stessa. Infatti si è presa gli appalusi di tutti i presenti. Ma ha mostrato di nuovo agitazione. Così Maria è di nuovo intervenuta chiedendole di nuovo se volesse uscire, le ha fatto bere dell’acqua e ha cercato di calmarla. È arrivata anche Anna Pettinelli per abbracciarla e alla fine lei si è tranquillizzata.