Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo perfetti ne La febbre del sabato sera e fanno ballare tutto lo studio

NEWS

Debora Parigi | 23 Marzo 2024

Amici 23

Guanto di sfida prof e quindi momento esilarante ad Amici 23. In questa prima puntata del Serale le tre coppie di professori hanno dato tutte loro stesse per aggiudicarsi la vittoria della prima sfida. E si sono messi in gioco sul tema film. A tal proposito Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti ne La febbre del sabato sera. Vediamo quanto sono stati bravi, anche se non è bastato.

La febbre del sabato in sera nella versione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

C’era tanta attesa per la prima puntata del Serale di Amici 23. E questa attesa non era solo per le sfide degli allievi e per scoprire chi purtroppo deve lasciare il talent così presto. L’attesa era anche per i famosi guanti prof che ormai da alcuni anni sono protagonisti del Serale del talent di Maria De Filippi.

Ecco che quindi per questa prima puntata il tema scelto è stato quello dei “film famosi”. Ogni coppia di prof ha scelto un film iconico su cui cantare e ballare o comunque fare un’esibizione bella e divertente.

Parlano di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, hanno optato per La febbre del sabato sera. Ecco che quindi i due, che già lo scorso anno hanno dimostrato grande sintonia e feeling sul palco, ci hanno regalato una nuova esibizione davvero eccellente.

Nonostante la bravura e la grande chimica artistica, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non hanno vinto. Il punto di questa puntata è infatti andato a Zerbi e Celentano che con la loro performance nelle vesti di Baribie e Ken hanno divertito tutti. Comunque almeno Cristiano Malgioglio ha dato il suo voto proprio ai Cuccalo, trovandoli bravissimi come sempre.