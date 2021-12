Linda Batista aggredita a Dubai: il racconto dell’attrice di Incantesimo

La dinamica dell’aggressione

Linda Batista, artista di origini brasiliane nota al grande pubblico per il ruolo di Denise nella fiction Incantesimo, è stata aggredita a Dubai dopo aver difeso un ragazzo omosessuale. L’attrice ha raccontato com’è andata la vicenda al nostro Armando Sanchez, in un’intervista che potete trovare integralmente sull’ultimo numero di Novella 2000.

La Batista era a Dubai con il compagno, l’imprenditore Costantino Bertuzzi. Ospiti di amici in un locale molto frequentato della città araba, si sono loro malgrado ritrovati al centro di un episodio drammatico. Dopo che Linda ha preso le difese di un ragazzo offeso in quanto omosessuale, una donna l’ha assalita colpendola ripetutamente in volto.

Linda Batista è caduta a terra, mentre la sua assalitrice si accaniva su di lei con percosse di ogni sorta. Il viso dell’attrice si è riempito di lividi e ferite che ora si stanno cicatrizzando, ma che avranno bisogno di alcuni interventi per assicurarne la guarigione.

Gli uomini di guardia al locale sono intervenuti a dividere la signora dalla Batista, la quale è corsa in ospedale una volta avvertiti i soccorsi.

Linda Batista: l’intervista di Novella 2000

Ora, per la responsabile dell’aggressione si preannunciano ripercussioni, visto che Linda Batista ha denunciato l’accaduto. Prima di parlarne con Novella, l’attrice ha raccontato la tragica esperienza anche a Storie Italiane. In entrambi i casi è apparsa molto scossa al solo rievocare i fatti, e non c’è da biasimarla visto che, nonostante il tempestivo intervento di medici e infermieri, il rischio peggiore è che le ferite lascino dentro e fuori di lei un segno indelebile del brutto incidente.

“Sono ancora sconvolta dall’accaduto. Sono stata malmenata in un modo bestiale, solo per difendere un’ingiustizia”, ci ha detto.

“La sicurezza mi ha tolto quella donna di dosso, perché mentre ero per terra continuava a colpirmi sul volto con degli oggetti, e mi ha tagliato dappertutto”.

Linda Batista in ospedale dopo l’aggressione

A testimonianza della gravità di quanto successo, Linda Batista ha anche fornito prove fotografiche e referto medico che attesta le sue condizioni.

“Per fortuna”, prosegue, “è arrivata subito la polizia, e io sono stata caricata sull’ambulanza e portata in ospedale per essere medicata. Appena dimessa ho sporto denuncia alla polizia. Dopo le indagini, vedremo cosa succederà”.

E a proposito delle ferite:

“Ho il volto pieno di cicatrici, dolori dappertutto e tra un po’ dovrò fare un intervento al viso, il secondo, pregando che riesca bene per continuare a fare il mio lavoro di attrice”.

Linda Batista: i nuovi progetti

Linda Batista svela di avere un contratto con Netflix (“per girare una serie italo-americana”) e di essere attesa nel 2022 sul set di una nuova serie “che continuerò a girare a Napoli”.

La Batista è notoriamente sensibile al problema della discriminazione di genere, e davanti a offese tanto spudorate verso un ragazzo che non aveva alcuna colpa non è riuscita a restare indifferente.

Ora dovrà elaborare il trauma di essersi vista mettere le mani addosso da una persona violenta. Ma lasciarsi alle spalle una simile esperienza non sarà difficile, grazie a tutti coloro che la circondano e le vogliono bene.

“Sono contro qualsiasi forma di violenza, e in questo momento sono ancora sotto choc per quello che mi è capitato. Non so come ringraziare tutti i miei amici e fan che mi hanno mandato messaggi di solidarietà incredibili, e il mio compagno Costantino che ha fatto di tutto per farmi sentire a mio agio”.

L’intervista integrale all’attrice è solo su Novella 2000.

Novella 2000 © riproduzione riservata.