1 Attore di Netflix sul palco di Battiti Live

Sicuramente ieri sera guardando Battiti Live, durante le varie esibizioni, vi sarete accorti della presenza di Tommaso Stanzani nel corpo di ballo. Ma non è l’unico volto noto presente nel cast. Osservando bene, infatti, qualcuno avrà notato anche la presenta di Christian Roberto, l’attore di Netlifx nel film Sulla Stessa Onda.

Non tutti sanno, probabilmente, ma il giovane ragazzo nato il 26 dicembre 2001 a Messina, fin da bambino ha sviluppato un amore viscerale per la danza. Passione che concilia poi con la recitazione, ovviamente. Christian quando era ancora molto piccolo ha studiato moderno, avvicinandosi pian piano poi anche alla danza classica e altri generi come break, Hip Hop e tip tap.

Insomma possiamo dire che l’attore di Netflix è un ballerino davvero versatile. Ecco qui un pezzetto della sua esibizione ieri nel corso della puntata di Battiti Live.

Christian Roberto, però, non lo vediamo solo sul palco di Battiti Live tra i ballerini, ma anche in TV nella pubblicità dedicata al Cornetto Algida. Sicuramente questo spot l’avrete visto in tanti e avrete sicuramente riconosciuto l’attore di Netflix.

Proprio nella piattaforma, di recente, l’attore di Netflix, Christian Roberto è stato protagonista di un bellissimo film, di cui vi parleremo in seguito. Scopriamo quindi alcune tappe della sua carriera artistica.