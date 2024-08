Dopo le numerose indiscrezioni che vedrebbero l’ingresso del fidanzato di Temptation Island, Lino Guanciale nella Casa del Grande Fratello, cosa ne pensa la sua ex fidanzata Alessia Pascarella? La sua reazione vi sorprenderà!

Mentre solo oggi vi abbiamo annunciato la seconda coppia di Temptation Island e abbiamo scoperto cosa è successo tra l’ex tronista Manuela Carriero e l’ex corteggiatore (e tentatore) Carlo Marini, arriva una news direttamente da Alessia, fidanzata dell’ultima edizione del reality show.

Alessia Pascarella è fatta conoscere per la sua relazione con Lino Giuliano, interrotta proprio durante il falò di confronto finale, quando poi ha intrapreso una conoscenza con la tentatrice Maika Randazzo (anche questa conclusa). Nel mentre con insistenza è emersa la notizia che proprio il fidanzato di Temptation Island avrebbe preso parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Indiscrezione poi ribadita recentemente da Davide Maggio.

Ma come ha reagito l’ex Alessia Pascarella ai gossip di un possibile ingresso di Lino Giuliano al Grande Fratello? Nel box delle domande sono arrivate numerosi quesiti sull’argomento e la risposta di Alessia sembra avere sorpreso tutti. Qualcuno probabilmente si sarebbe aspettato una reazione differente:

“Non so se è vero o no. Ma se fosse, sono molto contenta per lui. A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello ma ha anche delle qualità. Sennò non ci sarei stata per quattro anni”.

Le storie Instagram di Alessia di Temptation Island

Qualcuno ha anche ipotizzato se dovessero chiamare lei, insieme a Lino nella Casa del Grande Fratello e ripetere quanto già successo tra Mirko e Perla (anche loro ex protagonisti di Temptation Island), Alessia è stata irremovibile e ha così replicato:

“Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno…Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche caz*ate…”, ha chiuso l’ex fidanzata di Temptation Island. Come risponderà Lino, semmai dovesse esserci la possibilità?