Dopo essere stati paparazzati insieme in discoteca, Manuela Carriero in un’intervista racconta cosa è successo tra lei e l’ex corteggiatore Carlo Marini. Poi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata….

Manuela Carriero, cosa è successo con Carlo in discoteca

In questi ultimi stralci d’estate non mancano notizie e gossip inerenti al mondo di Uomini e Donne e Temptation Island. Dal passato di Jenny Guardiano nel dating show al possibile impiego di Mirko Brunetti nel ruolo di tronista o la proposta di nozze ricevuta da Alex Migliorini. Vi abbiamo parlato però anche della paparazzata tra Manuela Carriero e il suo ex corteggiatore Carlo Marini.

L’ex tronista recentemente aveva avuto da ridire sul ragazzo, che ha anche ricoperto il ruolo di single a Temptation Island. Ma il gossip dei due beccati insieme a San Benedetto del Tronto non è passato inosservato, dato che sono stati pizzicati a parlare insieme. A Fanpage.it Manuela Carriero ha commentato la notizia e svelato cosa sarebbe successo tra i due.

Manuela Carriero ha raccontato di trovarsi in vacanza lì in compagnia di alcuni amici e lui, forse, essendo della zona, avrà visto le storie su Instagram. Ma è una sua idea, un suo pensiero. Si trovava in uno dei lidi del posto e l’incontro pare sia stato del tutto casuale.

“(…) Si è avvicinato e ha esordito dicendomi che avevo parlato proprio male di lui. Gli ho risposto che ho detto quello che pensavo e lui ha replicato dicendomi che solo ora, a distanza di tempo, ha capito i miei comportamenti e le mie reazioni durante il programma. Poi ha salutato tutte le mie amiche, complimentandosi con loro”.

A questo punto, dopo il racconto sul loro incontro, Manuela Carriero ha confessato se ha o meno cambiato idea su Carlo. Ha ammesso che le ha fatto piacere rivederlo per chiarirsi, ma tra musica alta e confusione pare abbiano avuto modo di parlare poco per confrontarsi in modo adeguato. Pare non si vedessero dal trono:

“Quattro mesi dopo la fine del programma, mi aveva scritto su Instagram per vederci per un saluto, ma la cosa non è andata in porto. Se ci rivedremo? Siamo rimasti che ci risentiremo”.

Vedremo dunque se Manuela Carriero e Carlo Marini dopo Uomini e Donne riusciranno ha instaurare quantomeno un bel rapporto e chissà, magari, non possa scoccare la scintilla. Ma di questo è prematuro parlarne. Vedremo cosa riserverà il futuro a entrambi!