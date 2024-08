Tutti quanti si chiedono chi saranno i Big che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2025. A dare una risposta è stato il sito All Music Italia, che ha stilato una prima classifica.

I presunti Big di Sanremo 2025

Sanremo 2025 avrà inizio nel mese di febbraio e per tale ragione al momento è praticamente impossibile sapere quali saranno i concorrenti che saliranno sul palco dell’Ariston. Per adesso siamo a conoscenza che il conduttore sarà Carlo Conti, il quale ha pubblicato il regolamento della prossima edizione. Al suo interno si legge che l’identità definitiva dei Big potrà essere rivelata, almeno alla stampa, dal 29 novembre 2024 e poi si aggiunge:

“[…] Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte in ambito nazionale e/o estero a programmi, manifestazioni, incontri o eventi che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale. Dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata di SANREMO 2025“.

Ma chi saranno i Big in gara che si esibiranno al Festival di Sanremo 2025? Come accennato poc’anzi per ora risulta troppo presto saperlo, ma a stilare una prima lista ci ha pensato il sito All Music Italia. Tra i nomi che girano sul web da qualche tempo troviamo Elodie e Gaia. A loro poi si aggiungono altri volti di Amici come Emma, Irama, The Kolors, Sarah Toscano, Petit e Virginio.

A tutti solo si aggiungerebbero anche Tiziano Ferro, Bresh, Matteo Bocelli, i Subsonica, e Benji e Fede. Non dimentichiamoci di tutti i possibili ritorni: Blanco, Tananai, Olly, Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista, Albano e Romina, Achille Lauro, Coma_Cose, Madame, Alfa e Francesco Gabbani.

Ovviamente dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di capire che cosa ci sia di vero in tutto questo. Per il momento quindi vi consigliamo di prendere tutto ciò con le pinze.