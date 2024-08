Vi presentiamo la seconda coppia di Temptation Island 2024. Si chiamano Titty e Antonio, arrivano da Napoli e promettono scintille! Scopriamo tutte le curiosità sul loro conto: dall’età alla vita privata per passare al loro percorso nel programma e dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono Titty e Antonio

Titty e Antonio età e biografia

Eccoci subito con la biografia. Quanti anni hanno Titty e Antonio di Temptation Island e dove sono nati? Allora al momento sappiamo soltanto che la coppia arriva da Napoli, ma non conosciamo di preciso qual è la loro data di nascita completa. Solo Antonio possiamo dire che è del 1997 e ha 27 anni.

Su Titty ancora non abbiamo i dati su età e data di nascita. Non sappiamo nemmeno quale sia l’altezza e il peso di entrambi.

Che lavoro fanno Titty e Antonio di Temptation Island? Non ne hanno parlato pubblicamente nella clip di presentazione, quindi ci sarà da attendere quando si racconteranno meglio.

Vita privata

Ora che abbiamo le prime informazioni sul loro conto, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della coppia di Temptation Island. Antonio e Titty sappiamo che sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno insieme.

Lui in passato avrebbe ferito Titty, come vedremo in seguito, ma poi a Parigi le avrebbe fatto una promessa di matrimonio che non ha mai ricevuto risposta. Dall’altra lei sarebbe troppo gelosa, secondo il punto di vista di Antonio.

Non abbiamo altre curiosità al momento sulla loro vita privata, se non che Titty sembra essere grande amante dei tatuaggi e Antonio grande tifoso del Napoli, con idolo Diego Armando Maradona.

Dove seguire Titty e Antonio di Temptation Island 2024: Instagram e social

Siete fan di Temptation Island e volete sapere come seguire Titty e Antonio? Ebbene al momento non conosciamo i loro profili Instagram e social vari, ma certamente molto presto scopriremo tutti i dettagli. Non appena ci saranno info più dettagliate non esiteremo a informarvi.

Titty e Antonio a Temptation Island 2024

Nella clip di presentazione di Temptation Island abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio Titty e Antonio. Chi ha scritto al programma e ha preso l’iniziativa? Ecco cosa abbiamo appreso:

“Ho scritto io a Temptation Island perché credo che Titty abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”, ha esordito il ragazzo. Alle parole di Antonio si sono susseguite quelle di Titty, che come contro risposta ha dichiarato come nel corso di questi anni ci sarebbero state delle cose che l’hanno ferita e per questo non si fida più di lui:

“Doveva partire per lavoro e disse che sarebbe tornato a casa per tornare un po’. Successivamente mi è arrivata una chiamata della mia amica, dicendo che Antonio si trovava al bar con un’altra ragazza e la presentava come se fosse sua moglie. Poi siamo andati a Parigi e ha mi ha fatto la proposta di matrimonio”.

Successivamente Antonio ha fatto notare come nonostante non sia andata a buon fine, Titty nel suo telefono abbia scelto come sfondo la foto della proposta di matrimonio. Lei invece l’ha rimproverato perché mantiene con gelosia quella di Maradona!

Pare proprio che ne vedremo delle belle a Temptation Island!

Le coppie di Temptation Island 2024

A Temptation Island 2024, in questa versione di fine estate, chi sono le coppie che vedremo? Conosciamo qui tutti i protagonisti di questa nuova edizione del reality show. Ecco in elenco coloro che sono stati annunciati:

Diandra e Valerio

Titty e Antonio

(IN AGGIORNAMENTO)

Queste coppie avranno a che fare con tentatori e tentatrici, pronti a metterli alla prova nel loro percorso a Temptation Island. L’Is Morus Relais è nuovamente la location che accoglierà le coppie e al timone di conduzione troveremo ancora Filippo Bisciglia. La voce narrante del programma di rivelerà anche quale sarà il percorso dei protagonisti…

Il percorso di Titty e Antonio a Temptation Island 2024

E a proposito di percorso, in questo paragrafo finale vedremo come si concluderà l’avventura a Temptation Island 2024 della coppia. Capiremo passo passo se i due riusciranno a superare gli ostacoli a cui la loro storia d’amore li ha sottoposti. Staremo a vedere!

(IN AGGIORNAMENTO)