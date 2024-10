Con una serie di video postati sui suoi social, in queste ore Lino Giuliano è tornato a scagliarsi contro i nuovi protagonisti di Temptation Island.

Le parole di Lino Giuliano

Protagonista assoluto della scorsa edizione di Temptation Island è stato senza dubbio Lino Giuliano, che in questi mesi è finito spesso al centro dell’attenzione. Dopo la fine della relazione con Alessia Pascarella infatti l’ex volto del reality show avrebbe dovuto varcare la rossa del Grande Fratello. Le cose tuttavia, come è ben noto, non sono andate come previsto e Lino è stato squalificato prima ancora di poter entrare in casa. Nelle ultime settimane nel mentre Giuliano ha più volte commentato la nuova edizione di Temptation Island, scagliandosi non solo contro i protagonisti del programma, ma anche contro Filippo Bisciglia. In queste ore come se non bastasse Lino è tornato alla carica e con una serie di storia caricate sui social ha nuovamente attaccato i fidanzati del reality show. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Continuo a ribadire che il problema fondamentalmente non era quello che facevo io. Sto continuando a vedere persone che difendono l’indifendibile. Cinque falò rifiutati da parte mia, ho sbagliato. Qui sto vedendo che difendono persone che stanno facendo molto peggio di quello che ho fatto io”.

Ma non solo. Continuando il suo attacco contro i protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano aggiunge:

“Siate un po’ più coerenti tutti quanti. Sono stato attaccato perché mi sono avvicinato alla tentatrice e perché ho rifiutato il falò. Sto vedendo che qua si chiudono nelle camere, si baciano in pubblico, ma io ho mai fatto una cosa del genere? Mi sono comportato male, ma peggio no, non lo accetto”.

Le parole di Lino Giuliano ovviamente hanno attirato l’attenzione del web e sui social si sta molto discutendo delle sue dichiarazioni.