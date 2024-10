Durante la puntata di Temptation Island l’ex protagonista Lino Giuliano è intervenuto sui social per lanciare una stoccata a Filippo Bisciglia. I motivi del suo disappunto riguardano il trattamento che il conduttore avrebbe avuto con Alfred e che sarebbe stato diverso da quello avuto con lui.

L’accusa social di Lino Giuliano a Filippo Bisciglia

La quinta puntata di Temptation Island si è aperta con il falò tra Alfred e Anna richiesto dopo il tradimento di lui che ha baciato una delle tentatrici. La coppia è uscita separata dal programma e Alfred è anche scoppiato in lacrime per tutta la situazione che è successa. Quindi dopo il falò Filippo Bisciglia ha consolato il ragazzo dandogli anche dei consigli.

Ecco, questo atteggiamento del conduttore non è andato molto a genio a Lino Giuliano, protagonista dell’edizione estiva del 2024 di Temptation Island. Anche lui uscì dal programma separato dalla fidanzata Alessia, ma a quanto pare non ricevette lo stesso conforto da parte di Filippo. Ed è da qui che è partito lo sfogo su Instagram:

“Sapete che io non so tenermi nulla. La cosa che più mi fa ridere è Filippo che in parte difende persino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto: ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Ahahah, numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede”.

LEGGI ANCHE: Alfonso sbotta e distrugge il villaggio dopo un video di Federica

Lino Guliano ha continuato il suo sfogo in una seconda storia, dopo aver taggato proprio Filippo Bisciglia nella prima. L’ex fidanzato di Alessia ha lanciato un’altra accusa al conduttore: “Nella vita ci vogliono le palle per ammettere la verità, indipendentemente da chi sei o chi non sei. Purtroppo, io non riesco a stare tranquillo quando so di avere ragione: mi farei uccidere. Mi dispiace, ma questo è il mio carattere. E ciao pure a Filippo, buona serata, e spero che capisci che le persone si trattano tutte allo stesso modo”.