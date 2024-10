Denuncia social e sfogo per Giulia Salemi che ha fatto notare quanto la città di Milano non sia sicura la sera specialmente per una donna

Duro sfogo di Giulia Salemi sul suo profilo Instagram. La showgirl, infatti, ha pubblicato un video mentre si trovava di sera in giro per Milano e si è lamentata della sicurezza nel capoluogo lombardo. La denuncia è stata molto forte. Ecco cosa ha detto.

Lo sfogo di Giulia Salemi per la mancanza di sicurezza a Milano

Ieri sera Giulia Salemi ha messo una storia sul suo profilo Instagram decisamente diversa da quelle a cui ci ha abituati. Niente video divertenti o sponsorizzazioni, nemmeno aggiornamenti sulla gravidanza. Bensì un video di denuncia per la città di Milano. Ma cosa è successo?

Il video caricato dalla showgirl è stato girato ieri sera mentre stava passeggiando per le strade del capoluogo lombardo. Non si capisce se stesse tornando a casa dal lavoro o da un’uscita di piacere. O se avesse portato fuori il cane oppure voleva fare semplicemente un giro. Fatto sta che ha fatto notare quanto non sia sicura la città. Ha infatti scritto sul video: “Sono davvero così stufa e impaurita da donna. Ogni giorno vivo nel terrore a girare da sola”.

Andando più nel dettaglio, nel video Giulia Salemi ha detto: “Comunque da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile. Vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori che mi fissano…sapete proprio quello sguardo, quello fastidioso? Quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca. Non posso essere libera neanche di portare giù il cane. Bella Milano! Poi per quello che costa…bella e sicura. No ma pensiamo ad aumentare l’area C e le strisce pedonali… Veramente, sono proprio stufa! Non è possibile avere paura. Io da donna ho paura! Ogni giorno della mia vita io ho paura a uscire da sola!”.

Per questo video Giulia Salemi ha ricevuto il sostegno di molte persone e ha trovato tanti utenti concordi con la sua denuncia social.