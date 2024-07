In queste ore è emerso sui social un vecchio video di Lino Giuliano, protagonista di Temptation Island, in cui lo vediamo interpretare una scena di Gomorra insieme all’ex Cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato.

Il vecchio video di Lino Giuliano

Giovedì scorso su Canale 5 è ufficialmente partita la nuova edizione di Temptation Island, che ha già appassionato milioni di telespettatori. Tra i protagonisti di quest’anno come sappiamo ci sono anche Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che stanno già facendo discutere il web. Il viaggio nei sentimenti della coppia è appena iniziato, tuttavia nel giro di poche ore non sono mancati i colpi di scena. Dopo aver visto diversi video del suo compagno infatti Alessia in soli due giorni ha chiesto il falò di confronto anticipato a Lino, che però ha deciso di non incontrare la sua fidanzata.

A quel punto la Pascarella è tornata all’interno del villaggio, ma quando nel corso del primo falò delle fidanzate sono emersi nuovi filmati di Giuliano, la giovane donna ha richiesto nuovamente un incontro al suo fidanzato. Nel corso della prossima puntata di Temptation Island dunque scopriremo cosa accadrà tra i due e di certo non mancheranno le emozioni.

In attesa della seconda serata, in queste ore a spuntare in rete sono stati diversi vecchi video di Lino Giuliano. In particolare però a far discutere è un filmato apparso su TikTok, nel quale vediamo il fidanzato di Alessia Pascarella interpretare una scena della serie Gomorra al fianco di Armando Incarnato, ex Cavaliere di Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over da ormai diversi mesi ha lasciato il dating show di Maria De Filippi e naturalmente questa clip non è affatto passata inosservata.

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire cosa accadrà giovedì sera tra Lino e Alessia. Giuliano accetterà di incontrare la sua fidanzata? Appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island al 4 luglio in prima serata.