Dopo la prima puntata di Tempation Island andata in onda la scorsa settimana, abbiamo iniziato a conoscere uno dei fidanzati e cioè Lino Giuliano. Il ragazzo napoletano ha fatto molto discutere per il suo modo di fare con le tentatrici e sconvolgendo la fidanzata. Il popolo del web adesso ha scoperto che Lino è anche cantante. Infatti in passato ha pubblicato una canzone insieme al fratello.

Spunta il videoclip di una canzone di Lino Giuliano di Temptation Island fatta col fratello

Tra le coppie che più hanno fatto parlare nella prima puntata di Temptation Island c’è sicuramente quella formata dai napoletani Alessia e Lino. I filmati che lei ha visto del fidanzato l’hanno portata addiruttura a chiedere un falò di confronto immediato dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio. Ma lui ha rifiutato l’incontro. Scopriremo cosa accadrà nella prossima puntata in onda giovedì 4 luglio.

LEGGI ANCHE: Lino Giuliano interpreta una scena di Gomorra con Armando Incarnato

Nel frattempo dal web arrivano varie segnalazioni sui protagonisti di questa edizione del docu-reality. E proprio su Lino Giuliano sono spuntati vari contenuti. L’ultimo di questi è un videclip di alcuni anni fa di una canzone che lui avrebbe pubblicato insieme al fratello.

Il brano si intitola “Guagliò” ed è uscito circa 3 anni fa. Nel videoclip, girato per le strade di Napoli, si può infatti vedere le persone che portano la mascherina. Quindi il periodo è quello della pandemia del Covid. E aggiungiamo che in quel periodo Lino era già fidanzato con Alessia, infatti i due stanno insieme da 4 anni. Lei, inoltre, ha un figlio avuto da una precedente relazione.

LEGGI ANCHE: Bagno di folla per New Martina all’apertura del nuovo negozio di Palermo

Riguardo il percorso di Lino Giuliano a Temptation Island non abbiamo ancora molte informazioni. Alcune indiscrezioni uscite nelle scorse settimane parlavano di una coppia che era stata squalificata per non aver rispettato il regolamento. Che la coppia sia proprio quella di Alessia e Lino? Il dubbio viene perché era stato riferito che era stato chiesto un falò anticipato non accettato dall’altra persona e quindi sarebbe avvenuta una “fuga” verso il villaggio accanto. Da qui la squalifica. Però si tratta di rumor e non sappiamo se accadrà davvero così o no.