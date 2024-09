In queste ore si sta molto parlando di Lino Giuliano e della polemica che lo ha travolto. A seguito di quanto accaduto così l’ex volto di Temptation Island ha deciso di intervenire e con un lungo post ha fatto le sue scuse.

Parla Lino Giuliano

Poche ore fa Lino Giuliano è stato annunciato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Poco dopo però è accaduto qualcosa che ha dato il via alla prima polemica legata al reality show. Sui social è infatti spuntato un commento dell’ex volto di Temptation Island che ha indignato la maggior parte degli utenti. A quel punto in molti hanno chiesto a gran voce la squalifica di Lino dal GF, prima ancora del suo ingresso in casa. Nelle ultime ore come se non bastasse a rompere il silenzio è stato proprio lo stesso Giuliano, che con un lungo post pubblicato sui social ha fatto le sue scuse per quanto accaduto. Ma non solo. Il neo gieffino ha infatti spiegato:

“Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo post di scuse, Lino Giuliano ha fatto anche sapere di aver sporto una denuncia per diffamazione e in merito ha aggiunto: “Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione”.

Lunedì 16 settembre dunque Lino varcherà ufficialmente la porta rossa del Grande Fratello e di certo ne vedremo di belle.