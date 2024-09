I programmi di punta di Maria De Filippi avrebbero dovuto avere inizio nei primi giorni di settembre 2024, ma qualcosa non è andato come previsto. Ora tutti si chiedono perché cambia la programmazione di Uomini e Donne e Amici 24 su Canale 5. Ecco il presunto motivo dietro lo slittamento della data di partenza.

Uomini e Donne e Amici 24, perché cambia la programmazione

Come ben sappiamo i due titoli di punta condotti da Maria De Filippi non vanno in onda nelle date annunciate in un primo momento. Di conseguenza tutti quanti si stanno domandando perché cambia la programmazione di Uomini e Donne e Amici 24.

Partiamo con il dire che Uomini e Donne sarebbe dovuto cominciare lunedì 9 settembre, per poi slittare di una settimana. Pare però che l’effettiva data di inizio della prima puntata sarà quella del 23 settembre 2024. La stessa cosa è accaduta anche per Amici 24, che avrebbe dovuto prendere il via domenica 15 settembre.

Tuttavia la guida TV su Mediaset Infinity in quella data ha posizionato un doppio episodio di Beautiful ed Endless Love. Di conseguenza la data di partenza sarebbe stata spostata al 22 settembre 2024 anche se non si hanno ancora conferme ufficiali.

Ora che abbiamo visto quando iniziano Amici 24 e Uomini e Donne non ci resta che rispondere alla domanda ‘perché cambia la programmazione di Uomini e Donne e Amici 24?‘. Il motivo al momento non è chiaro e abbiamo a disposizione solo un’indiscrezione rilasciata da Deianira Marzano.

L’esperta di gossip afferma che tutto dipenderebbe dalla volontà di Maria De Filippi e della sua squadra di dare ampio spazio alla versione autunnale di Temptation Island. Sarà effettivamente questa la ragione per la quale cambia la programmazione di Uomini e Donne e Amici 24?

Non possiamo saperlo con certezza ma tutto il pubblico a casa non vede l’ora che il talent e il dating show di Canale 5 abbiamo inizio.