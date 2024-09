Manca una settimana esatta alla partenza del Grande Fratello ma in queste ore si sta già parlando di uno dei concorrenti: Lino Giuliano. L’ex volto di Temptation Island infatti potrebbe rischiare la squalifica prima ancora di varcare la porta rossa.

Lino Giuliano al centro della polemica

Il Grande Fratello non è ancora iniziato ma in queste ore è già arrivata la prima polemica. Dopo le numerose voci di corridoio, sabato nel corso della prima puntata di Verissimo Lino Giuliano è stato annunciato come concorrente della nuova edizione del reality show, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha scatenato l’ira del web. Sui social infatti è arrivato un commento dell’ex volto di Temptation Island che ha indignato il web e che ha lasciato gli utenti senza parole.

A quel punto in rete i fan del programma, e non solo, si sono letteralmente divisi e c’è chi ha duramente attaccato Giuliano. Ma non è finita qui. Numerose persone hanno iniziato a chiedere a gran voce la squalifica di Lino prima ancora del suo ingresso in casa e ovviamente in queste ore la polemica ha alimentato la discussione sui social.

Dalla produzione del Grande Fratello nel mentre a oggi tutto tace. Non è chiaro dunque se gli autori decideranno di prendere provvedimenti immediati o se invece concederanno a Lino Giuliano la possibilità di redimersi e di mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Senza dubbio in molti attendono di vedere l’ex protagonista di Temptation Island all’interno della casa e sono curiosi di scoprire cosa potrebbe accadere.

LEGGI ANCHE: Lino Giuliano rompe il silenzio dopo la polemica e fa le sue scuse

Come sappiamo infatti da tempo si parla di un presunto arrivo in casa anche di Alessia Pascarella. Quest’ultima tuttavia nelle ultime ore ha però smentito il gossip, nonostante in molti siano certi che tra i due potrebbe avvenire un confronto. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere la prima puntata del reality show per scoprirlo.