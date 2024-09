Lino Giuliano, a pochi minuti dall’annuncio ufficiale della sua squalifica dal Grande Fratello, ha pubblicato un lungo post in cui parla dell’annuncio di Signorini. Ecco la sua reazione.

La reazione di Lino Giuliano

Dopo il commento omofobo di Lino Giuliano in risposta a un post di Enzo Bambolina, purtroppo per i suoi fan, il Grande Fratello ha deciso che non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Questa sera, durante la prima puntata del reality, il conduttore ha affermato che a causa della spinosa situazione non potrà partecipare.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, scatta il primo bacio nella casa

A tutto ciò è seguita la reazione dell’ex protagonista di Temptation Island il quale ha espresso sui social tutto il suo dispiacere per l’opportunità mancata. Prima di tutto ha ribadito di non essere omofobo e ha specificato che le sue parole sono state dettate da un “momento stupido“. Poi ha continuato:

“L’esclusione dal Grande Fratello è stata un duro colpo. Dopo essermi scusato speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto […]. Ora starò più attento in futuro per migliorare lo stesso”.

La reazione di Lino Giuliano alla squalifica dal GF

Lino Giuliano ha quindi concluso dichiarando che per lui il Grande Fratello avrebbe rappresentato un’opportunità enorme. Un’occasione per mostrare al mondo il vero se stesso e per fare capire a chiunque in Italia che non è omofobo:

“Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni personali e lavorativi. Ora mi trovo in una situazione difficile”.

Vedremo nel prossimo futuro cosa accadrà nella sua vita adesso che l’ingresso al Grande Fratello è sfumato. Per il momento non ci resta che goderci la nuova edizione insieme a Signorini e a tutti i concorrenti che entreranno nella casa nei prossimi mesi. Continuate a seguirci!