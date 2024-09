In queste ore sui social c’è stato un botta e risposta tra il tiktoker partenopeo Enzo Bambolina e Lino Giuliano che non è passato inosservato. Adesso a rompere il silenzio è proprio l’influencer, che fa alcune precisazioni.

Parla Enzo Bambolina

Sabato pomeriggio Lino Giuliano è stato annunciato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, che partirà su Canale 5 lunedì 16 settembre. Poco dopo però è accaduto qualcosa che ha scosso il web, quando proprio il neo gieffino ha avuto un botta e risposta con il tiktoker partenopeo Enzo Bambolina che non è passato inosservato. Tutto è iniziato quando l’influencer, da sempre noto per essere uno dei personaggi più provocatori dei social, ha stuzzicato Lino con un commento chiaramente ironico. Giuliano però è andato su tutte le furie e ha replicato con delle affermazioni che hanno indignato i più, al punto che in molti hanno chiesto l’immediata squalifica dal GF.

Dal suo canto l’ex volto di Temptation Island, dopo aver cancellato il commento, resosi conto del suo errore ha prontamente fatto le sue scuse pubbliche per quanto accaduto, rivelando anche di aver denunciato il tiktoker. Ma non è finita qui. Poco fa infatti a rompere per la prima volta il silenzio è stato lo stesso influencer.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a FanPage, Enzo Bambolina ha spiegato nuovamente quello che è accaduto, rivelando anche di conoscere molto bene Lino Giuliano. La star di TikTok, dopo aver chiarito nuovamente la natura scherzosa del suo messaggio, ha raccontato:

“Dopo il commento di Lino, ho ricevuto decine di insulti dello stesso tipo in privato e in pubblico. Erano tantissimi, anche da parte dei suoi fan. C’era perfino chi mi augurava la morte”.

Il tiktoker ha poi ammesso di non voler denunciare Lino. In merito ha aggiunto: “Proprio perché lo conosco e so che è un bravo ragazzo, non sono andato a denunciarlo nonostante le insistenze di chi voleva che lo facessi. Poi leggo una sua story in cui dice che è stato lui a denunciare me per diffamazione”.

La reazione di Enzo alla possibile squalifica di Lino dal GF

Dopo aver svelato cosa è accaduto dopo lo scontro, Enzo Bambolina ha detto la sua anche in merito alla possibilità che Lino Giuliano venga squalificato dal Grande Fratello. Il tiktoker così ha affermato:

“Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo e che viene da una famiglia di brave persone. Ci sono rimasto male perché mi sono preso i peggiori insulti dopo questa storia, ha dato adito ai suoi follower di insultarmi. Ma non voglio che rischi il posto al GF per questo”.

Infine Enzo Bambolina ha spiegato di non aver più avuto contatti con Lino Giuliano e a riguardo ha dichiarato:

“Mi ha contattato ma io non ho letto i messaggi. Dopo un po’ mi ha bloccato e non ho più potuto leggerli”.