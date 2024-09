Questa sera, in diretta durante la prima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato che Lino Giuliano è stato squalificato ufficialmente dal reality. Ecco il video.

Le parole di Signorini su Lino Giuliano

Come sanno tutti coloro che hanno seguito le ultime vicende di Lino Giuliano sui social sanno che ha risposto a un commento di Enzo Bambolina con delle parole giudicate omofobe. L’ex volto di Temptation Island si è scusato nel giro di poco tempo e ha subito cancellato il messaggio, ma a molti utenti il gesto non è andato giù.

Per tale ragione, nelle giornate precedenti al debutto della prima puntata, si è sparsa la voce che il suo ingresso nella casa potesse essere a rischio. Si pensava, stando a delle indiscrezioni, che sarebbe stato il pubblico a decidere il suo destino tramite un televoto flash.

Tuttavia niente di tutto ciò si avvererà e ad annuncialo è stato Alfonso Signorini, il quale ha ufficializzato la squalifica di Lino Giuliano:

“Qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente, facendolo con rammarico che tutti hanno visto come sincero.

Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello”.

Alfonso comunica la decisione di #GrandeFratello in merito all'entrata di Lino Giuliano nella Casa. pic.twitter.com/bzGaZRsf5T — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 16, 2024

A quanto pare al posto di Lino Giuliano dovrebbe entrare Amanda Lecciso, sorella della più nota Loredana Lecciso. Al momento si tratta solo di indiscrezioni e non abbiamo alcuna informazione certa, di conseguenza tale notizia dobbiamo prenderla con le pinze. Adesso però non ci resta che goderci questa prima puntata durante la quale conosceremo una parte dei concorrenti.