1 Il comunicato de L’Isola dei Famosi 2021

Nonostante siano trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla partenza de L’Isola dei Famosi 2021, non mancano colpi di scena e grandi emozioni all’interno del reality in onda su Canale 5. Solo nel corso della seconda puntata, andata in onda ieri sera, abbiamo assistito non solo alla prima eliminazione, ma anche ad un forte scontro avvenuto tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Tuttavia sembrerebbe che nel corso della diretta sia accaduto qualcosa che è sfuggito ai più, ma che non è passato inosservato alle attente orecchie degli autori.

Poco fa infatti sui social ufficiali de L’Isola dei Famosi 2021 è apparso un comunicato nel quale si legge che la produzione sta per prendere dei provvedimenti nei confronti di un naufrago, colpevole di aver usato un linguaggio improprio durante la puntata. Naturalmente al momento non è ancora ben chiaro a quale dei concorrenti si riferisca il comunicato, ma senza dubbio nelle prossime ore ne sapremo di più su questa scottante questione. Ecco la nota pubblicata sui canali ufficiali del reality condotto da Ilary Blasi:

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Cosa sarà accaduto dunque durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2021 e verso quale naufrago la produzione prenderà un provvedimento?

Nel tardo pomeriggio di oggi l’account ufficiale ha riportato il seguente aggiornamento:

“Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione”.

Dunque nessun provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Pericolo scampato!