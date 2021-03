1 Isola: Tommaso Zorzi chiede spiegazioni ad Akash

All’Isola dei Famosi è il momento delle nomination. Chiamato a dire la sua è Akash Kumar che ha votato nuovamente Drusilla Gucci. Ad un certo punto, però, Tommaso Zorzi ha voluto affrontare con il modello una questione emersa in questi giorni e che riguarda le identità del ragazzo.

Pare infatti (come spiegato qui) che nei vari programmi a cui ha partecipato prima de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar abbia utilizzato altri nomi. Perplesso da questa scelta e visto il clamore mediatico che ha avuto la notizia, Tommaso Zorzi ne ha voluto parlare direttamente con lui, il quale però non sembra averla presa benissimo. Ecco quanto segue:

“C’è una questione che volevo un attimo chiarire e avere un tuo commento. Pare che tu abbia più nomi?” – ha chiesto curioso Tommaso Zorzi, con Akash che infastidito ha risposto: “Se vuoi fare la polemica di Selvaggia è già stata a Ballando Con Le Stelle, non la voglio fare qua. Ti cerchi tutto su Google. Ho già chiarito la mia posizione in un altro programma e non lo faccio qua. Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora sta polemica qua, ti lascio la parola. Ste robe di reality non ho voglia”.

A quel punto ad intervenire a prendere le difese di Tommaso Zorzi è stata Ilary Blasi che in qualche modo ha voluto stemperare la tensione: “Non è un polemica. È carina questa cosa che tu magari cambi nomi”. Ma Akash anche in questa circostanza è stato irremovibile…