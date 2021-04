1 I nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi

Nuovi naufraghi pare che stiano par arrivare a L’Isola dei Famosi. Già se ne stava vociferando nelle settimane appena passate e, nonostante manchi ancora l’ufficialità da parte dei profili social del reality, TVBlog sembra dare per certi gli ingressi. Il sito, infatti, non solo ha fatto i nomi dei concorrenti ma ha anche detto quando entreranno in gioco. Scopriamo, quindi, insieme di chi si tratta e quando dovremmo vederli.

Nell serata di giovedì 22 aprile 2021, infatti, ce ne dobbiamo aspettare ben quattro. Partiamo da Manuela Ferrera, la quale è una nota showgirl che ha lavorato anche come Meteorina per il TG4. Oltre a lei, poi, anche l’opinionista e attrice Emanuela Tittocchia, spesso vista nei salotti di Barbara d’Urso. Le due, per chi non lo sapesse, condividono una storia comune con personaggio pubblico.

A loro, perciò, si aggiungerà Rosaria Cannavò. Questa è stata molto attiva in televisione tra il 2000 e il 2007 partecipando come valletta a Sarabanda e Un, due, tre, stella. Tra i ruoli più importanti, inoltre ricordiamo anche Paperissima e le vesti di Meteorina a Skymeteo 24. Tra i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi, quindi, purtroppo non avremo il piacere di vedere anche il modello Ludovico Vacchelli (l’ingresso per domani è saltato all’ultimo minuto). Sembrerebbe, però, confermata l’ipotesi di Matteo Diamante, genovese e protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Ultimo, ma non ultimo, infine anche Ignazio Moser. Su di lui ci sono stati molti dubbi, specialmente dopo le dichiarazioni di un’amica vicina alla coppia formata con Cecilia Rodriguez. Sembrerebbe, però, che anche lui entrerà a far parte del cast ma questa volta a partire da lunedì 26 aprile 2021. Questo, per adesso, è tutto ciò che sappiamo. Dovremo attendere comunque l’ufficialità da parte dell’account Instagram de L’Isola dei Famosi per aver la certezza. Continuate a leggere per scoprire il motivo dietro l’entrata dei nuovi concorrenti.