1 Biagio d’Anelli e le storie con Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia

L’Isola dei Famosi sta per fare alcune aggiunte al già nutrito cast a cui siamo abituati. Per l’occasione, infatti, Biagio d’Anelli, ex fidanzato delle future naufraghe Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera, ha raccontato alcuni dettagli sul suo passato con le due celebrità. Durante un’intervista con NuovoTV e riportata anche da Gossip e TV, infatti, ha dichiarato che tra le due non scorrerebbe buon sangue. Soprattutto da quando hanno scoperto che lui, mentre stava con la Tittocchia si vedeva anche con la Ferrera e viceversa.

Una situazione molto complicata che, in base a quello che dice lui, ha deciso di esternare adesso che andranno entrambe in Honduras. Sembra, inoltre, che abbia affermato che spera che le sue ex non parlino di lui e non rivanghino quello che è stato. Pare, infatti, che abbia timore che possa scoppiare un grande litigio:

Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Biagio d’Anelli ha iniziato una relazione con Manuela Ferrera nel 2011 e, poi, a sua insaputa a cominciato a frequentare anche Emanuela Tittocchia. Sono partiti, così, numerosi tira e molla, stando a quanto detto. L’opinionista dei salotti di Barbara d’Urso, in più, crede che le due non si possano vedere e non si sopportino. Basterebbe davvero poco per far accendere la scintilla.

Cosa ne pensate di tutta questa faccenda? Le nuove naufraghe dovrebbero arrivare in Honduras nella puntata di giovedì che, ricordiamo ancora una volta, sarà registrata. Le sorprese, però, non finiscono qui. Dopo di loro, infatti, alcune indiscrezioni hanno rivelato l’entrata anche di altri partecipanti. Se volete scoprire di chi si tratta continuate a leggere…