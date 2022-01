1 Anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 partirà poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. Nel mese di marzo, quindi, vedremo Ilary Blasi tornare al timone del programma. Grazie a TVBlog possiamo riportare le prime indiscrezioni e novità che ci dovrebbero attendere molto presto. Partiamo, per esempio, dagli opinionisti. Sarebbero stati confermati Valdimir Luxuria e Nicola Savino. Entrambi hanno già collaborato in passato in questa trasmissione e di recente sono stati visti insieme anche in Back to School su Italia 1.

Ma non finisce qui. Secondo le anticipazioni il pubblico vedrà una divisione in squadre: i single e le coppie. Ilona Staller e Floriana Secondi faranno parte del primo team. Insieme a loro anche Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e l’attore romano Nicolas Vaporidis. Per quanto riguarda le coppie, invece, si segnalano Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo Tavassi e Carmen di Pietro con il figlio. Sarebbe, inoltre, in corso un corteggiamento da parte della produzione nei confronti di Matilde Brandi. Riusciranno a farle firmare il contratto? Lo scopriremo.

Parliamo, ora, dell’inviato de L’Isola dei Famosi 2022. In questi giorni si è fatta sempre più insistente la partecipazione di Alvise Rigo. Sempre TVBlog riportava:

Giunge negli ultimi minuti notizia, da ambienti molto vicini alla squadra che realizza questo programma, sulla scelta del nuovo inviato dell’Isola dei famosi. Fra i papabili al ruolo, Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo soprattutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile. […] Il mondo della televisione sembra averlo affascinato molto, tanto che ora lo potremmo vedere nelle vesti di inviato dell’edizione numero sedici.

A essere scelto come inviato de L’Isola dei Famosi 2022, però, alla fine è stato Alvin. Continua…