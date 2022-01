1 Alvise Rigo inviato de L’Isola dei Famosi 2022?

Tra pochi mesi su Canale 5 parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2022, che anche stavolta sarà condotta da Ilary Blasi, confermata dopo il successo dello scorso anno. In queste settimane gli autori sono già al lavoro per far sì che tutto sia perfetto, e attualmente numerosi sono i rumor in merito al cast di naufraghi. Ma non solo. Alcuni giorni fa si è infatti parlato dei nuovi opinionisti, che prenderanno il posto di Tommaso Zorzi, di Elettra Lamborghini e di Iva Zanicchi. Stando a quanto si mormora pare che per ricoprire questo ruolo siano stati scelti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che sono volti già ben noti al reality.

Come se non bastasse poco fa è arrivato un nuovo gossip, stavolta riguardante l’inviato de L’Isola dei Famosi 2022. Pare infatti che Massimiliano Rosolino non tornerà in Honduras per seguire da vicino i concorrenti. Stando a quanto svela TvBlog, pare che in lizza per questo ambito ruolo ci sia nientemeno che Alvise Rigo, protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Questo quanto si legge in merito:

“Giunge negli ultimi minuti notizia, da ambienti molto vicini alla squadra che realizza questo programma, sulla scelta del nuovo inviato dell’Isola dei famosi. Fra i papabili al ruolo, Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo sopratutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile. […] Il mondo della televisione sembra averlo affascinato molto, tanto che ora lo potremmo vedere nelle vesti di inviato dell’edizione numero sedici dell’Isola dei famosi”.

Che dunque sia proprio Alvise Rigo a spuntarla e a diventare il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi 2022? Nel mentre in queste ore si è parlato anche dei primi presunti naufraghi. Andiamo a rivedere cosa sappiamo.