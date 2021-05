1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi

Questa sera va in onda su Canale 5una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e come sempre anche stavolta non mancheranno grandi colpi di scena. Alla conduzione del reality ancora una volta ci sarà Ilary Blasi, affiancata come ogni settimana da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nelle vesti di opinionisti. Anche stasera assisteremo ad una nuova eliminazione, e uno dei naufraghi dovrà così lasciare il gruppo di concorrenti e la Palapa. A scontrarsi al televoto questa volta ci sono ben tre isolani: Roberto Ciufoli, Gilles Rocca e Rosaria Cannavò. Ma chi sarà a dover tornare a casa e lasciare il gioco ad un mese dalla fine del programma?

Come ogni settimana sul web sono partiti numerosi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe accadere. Ad indire una votazione è stato anche Reality House, e questi sono i risultati. A rischiare l’eliminazione, secondo le preferenze degli utenti, potrebbe essere Gilles Rocca, che ottiene il 67% dei voti. A seguire troviamo Roberto Ciufoli, col 19% dei voti, e Rosaria Cannavò, risultata la più amata dal web, col 14% dei voti.

Tuttavia come sempre ricordiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Gilles Rossa il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti verrà chiuso da Ilary Blasi solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo il verdetto definitivo, che potrebbe non coincidere con questa votazione.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.