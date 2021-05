Chi è Rosaria Cannavò? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Scopriamo insieme chi è la showgirl Rosaria Cannavò, attraverso questa scheda conoscitiva che raccoglie tutte le informazioni che la riguardano: dall’età all’altezza, per passare alla vita privata e fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram e social network.

Chi è Rosaria Cannavò

Nome e Cognome: Rosaria Cannavò

Data di nascita: 4 novembre 1983

Luogo di Nascita: È nata in Sicilia ma non conosciamo la città

Età: 37 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ex ballerina, showgirl e influencer

Fidanzato: Rosaria è fidanzata

Figli: Rosaria non ha figli

Tatuaggi: Rosaria ha un tatuaggio

Profilo Instagram: @roscannavoreal

Rosaria Cannavò età, altezza e biografia

Vediamo insieme alcune curiosità sulla biografia di Rosaria Cannavò.

L’influencer è nata in Sicilia (non conosciamo il luogo preciso di nascita) il 4 novembre 1983, sotto il segno dello Scorpione. La sua età oggi dunque è di 37 anni. Non abbiamo informazioni, invece, per quel che riguarda peso e altezza.

Da sempre innamorata della danza, fin da piccola, come vedremo in seguito nel paragrafo dedicato alla carriera, Rosaria diventa ballerina per farsi poi pian piano largo nel mondo dello spettacolo.

Con il trascorrere degli anni e con l’approdo dei social network è conosciuta anche come influencer.

Vita privata: Rosaria ha un fidanzato?

Al momento Rosaria Cannavò tende a tenere lontano dai riflettori quella che è la sua vita privata. La naufraga de L’Isola dei Famosi, però, nel corso degli anni ha avuto importanti storie d’amore con due ex calciatori della Roma come Christian Panucci e Antonio Cassano.

Poi la conoscenza con l’imprenditore ligure Andrea Berti, di cui si è perdutamente innamorata. I due si sono uniti in matrimonio nel 2015. Sembravano andare d’amore e d’accordo, ma tre anni più tardi hanno deciso di interrompere la loro storia, senza però rilasciare dichiarazioni.

Ma ad oggi il cuore di Rosaria Cannavò batte per qualcuno. Sbirciando sui social abbiamo notato che la showgirl è impegnata con un fisioterapista di nome Francesco Casagrande. Sui loro Instagram postano immagini insieme dove mostrano al mondo intero quanto si amano.

E a proposito di social network ecco dove è possibile seguire l’ex ballerina…

Dove seguire Rosaria Cannavò: Instagram e social

Alcuni si chiedono senza dubbio se c’è la possibilità di poter seguire sui social la concorrente Rosaria Cannavò. Ebbene grazie ad una veloce ricerca sul web abbiamo trovato il suo profilo ufficiale di Instagram.

L’influencer ha un profilo davvero molto curato è già piuttosto popolare (sono oltre 169 mila i seguaci), dove non mancano scatti professionali in cui mette in mostra tutta la sua sensualità e bellezza mediterranea.

Più riservata, invece, per quel che riguarda la vita privata. Nonostante ciò, però, Rosaria Cannavò di tanto in tanto pubblica qualche post in compagnia del suo attuale fidanzato.

Carriera

Come abbiamo detto in precedenza, Rosaria Cannavò fin da bambina ha coltivato l’amore per la danza. Ben presto con il trascorrere degli anni ha avuto modo di farsi apprezzare come ballerina. Tutto ciò le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico televisivo anche nelle vesti di showgirl.

La carriera di Rosaria Cannavò ha avuto inizio nei primi anni 2000. Ha ricoperto i panni di ballerina in alcune trasmissioni di successo come:

Sarabanda

I Raccomandati

I Migliori Anni

Paperissima

Un, Due, Tre… Stalla

L’abbiamo vista anche come attrice nel film La suite, di Fabrizio Manfredini, ma anche posare per alcuni calendari e ancora partecipare ad altri programmi come Emigratis di Pio & Amedeo o Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Possiamo affermare, quindi, che nel corso di questi anni di carriera non si è fatta mancare proprio nulla.

Nel 2021 per Rosaria Cannavò arriva un’altra grande occasione. La vediamo infatti tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Come se la caverà?

Rosaria Cannavò a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha preso il via il 15 marzo 2021, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Inviato in Honduras Massimiliano Rosolino e tra gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

In data 22 aprile gli animi di Cayo Cochinos sono stati infiammati dall’ingresso di 4 nuovi naufraghi, come vedremo in seguito. Tra essi compare anche la presenza di Rosaria Cannavò, già definita dalla produzione come “La Capatosta”. Ecco alcune delle sue dichiarazioni nel video di presentazione, prima della partenza per l’Isola:

“Se devo mandare qualcuno a quel paese… lo faccio! Senza filtri o peli sulla lingua, lo faccio e basta”. E a proposito dei concorrenti, di Gilles Rocca ha detto: “Gilles non mi convince”. Insomma non si è di certo risparmiata!

Ma vediamo di seguito tutti i naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi…

Il cast de L’Isola dei Famosi

Anche quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi ha formato un cast caratterizzato da diverse personalità. Tra i protagonisti vediamo personaggi che hanno fatto ritorno in TV dopo diverso tempo e altri che invece hanno modo di farsi conoscere sotto una chiave diversa. Altri ancora per la voglia di rivalsa.

Partiamo subito con l’elenco delle donne che sono volate in Honduras:

Ma non è tutto. Tra i concorrenti uomini troviamo invece i seguenti concorrenti:

Tra loro si cela il vincitore di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. I concorrenti dovranno darsi da fare per riuscire ad arrivare fino in fondo, grazie anche al sostegno di compagni e pubblico a casa. Rosaria riuscirà a trionfare? Lo scopriremo molto presto, intanto diamo un’occhiata al suo percorso all’interno del reality show…

Il percorso di Rosaria Cannavò a L’Isola dei Famosi

Giovedì 22 aprile 2021, dopo numerosi rumor, è stato finalmente confermato l’ingresso di Rosaria Cannavò a L’Isola dei Famosi 2021. La concorrente è arrivata a Playa Palapa insieme ad altre new entry come Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera.

Sesta settimana

Rosaria e i concorrenti entrati insieme a lei, fanno parte del gruppo degli “arrivisti”.

Il loro arrivo ha già creato malcontento tra gli altri naufraghi, che non hanno visto di buon occhio la loro presenza poiché si sono sentiti subito giudicati nelle varie clip mostrate. I veterani, infatti, a seguito di una prova, sono stati privati del fuoco proprio dalle ‘nuove leve’. Riusciranno ad andare d’accordo? Ad ora sembra difficile a dirsi!

Nel mentre Rosaria ha detto la sua su alcuni naufraghi e considera Gilles una persona molto permalosa, tanto da discuterci subito. Il modo in cui Rocca ha risposto all’ex ballerina, però, non è granché piaciuto al pubblico. Anche con Roberto non sembra essere scattata grande simpatia, tanto che l’ha nominato.

Settima settimana

La Cannavò ha discusso con Manuela anche in puntata, ma dopo un’accusa fatta da quest’ultima è crollata in lacrime. Le due si sono battibeccate anche nei giorni successivi. Rosaria intanto è finita in nomination, ma è riuscita a salvarsi.

(IN AGGIORNAMENTO)

