Chi è Roberto Ciufoli? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere sull’attore e comico romano, Roberto Ciufoli, che ritroviamo tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ecco alcune news e curiosità: l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Roberto Ciufoli

Nome e Cognome: Roberto Ciufoli

Data di nascita: 1 marzo 1960

Luogo di Nascita: Roma

Età: 61 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attore, doppiatore, comico e regista di teatro

Moglie: Roberto sposato con Theodora Bugel

Figli: Roberto ha due figli, Jacopo e Romeo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @robertociufoli_official

Roberto Ciufoli età, altezza e biografia

Di seguito tutti i punti fondamentali della biografia di Roberto Ciufoli. Il doppiatore è nato a Roma il 1 marzo 1960, sotto il segno dei Pesci, dunque la sua età corrisponde a 61 anni. L’altezza dell’attore corrisponde a 1 metro e 72 centimetri, mentre il peso a 75 kg.

Dopo gli studi (si è diplomato presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica), Roberto ha iniziato ad insegnare ginnastica e nuoto. A seguire ha svolto il mestiere di rappresentante che ha lasciato ben presto per concentrarsi alla sua grande passione: la recitazione. Negli anni ha fondato insieme ad altri 9 colleghi, l’Allegra Brigata.

Il vero successo, però, è arrivato nel 1986 quando insieme al grande amico Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti ha dato vita all’indimenticabile gruppo comico: La Premiata Ditta, come vedremo più avanti in modo dettagliato.

Roberto Ciufoli però vanta anche una carriera d’attore sia al cinema che a teatro, oltre che in TV.

Vita privata

Della vita privata di Roberto Ciufoli non si conosce granché. L’attore comico è molto riservato sotto questo punto di vista. Le uniche cose che sappiamo c’è la relazione con una costumista, di cui non si conosce la sua identità.

L’amore tra i due ha regalato alla coppia un figlio nel 1995 di nome Jacopo. Ma non solo.

C’è da precisare, infatti, che Roberto ha due figli. Oltre Jacopo, infatti, da un’altra relazione con l’attuale moglie (si sono sposati nel 2011) Theodora Bugel, è nato Romeo il 23 agosto 2016.

Lei è di origini francesi e proprietaria di un negozio d’abbigliamento.

Dove seguire Roberto Ciufoli: Instagram e social

C’è modo di seguire Roberto Ciufoli sui social? Il regista teatrale ha un account ufficiale su Instagram dove condivide costantemente i suoi progetti lavorativi tra video e scatti.

Grazie al profilo social, infatti, tutti i suoi fan possono restare in contatto con lui ed essere sempre aggiornati.

Non vi sono, invece, informazioni che riguardano la sua vita privata perché, come dicevamo, Roberto è molto riservato e non ama raccontare troppo di sé, se non si tratta di argomenti inerenti alla sua carriera artistica.

E a proposito di questo ripercorriamo le tappe fondamentali dei suoi lavori negli anni.

Carriera

Come dicevamo dopo aver svolto vari lavori, Roberto Ciufoli si è dedicato a tempo pieno alla recitazione e la vera svolta è arrivata nel 1986 quando si è unito insieme ai suoi inseparabili amici Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi e ha fondato la Premiata Ditta.

Tanto il talento che fin da subito si sono fatti largo nel mondo della televisione e hanno avuto modo di dar vita una vera e propria serie, diventata un cult negli anni, Finché c’è ditta c’è speranza (nel 2000), ma anche la trasmissione Premiata Teleditta, visto l’enorme successo. In modo sarcastico e mai banale hanno riproposto scene di vita quotidiana o tratte da film e programmi TV.

Roberto Ciufoli negli anni la lavorato anche per varie trasmissioni, che citiamo in seguito: Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai?, ma ha anche recitato in vari film tra TV e cinema:

I ragazzi della III C (1989),

Don Bosco (2004),

Incantesimo 9 (2007),

Distretto di polizia (2011)

Rocco Schiavone 2 (2018)



Notte prima degli esami – Oggi (2007),

The Answer, la risposta sei tu (2016),

Un nemico che ti vuole bene (2018) e non solo.

A teatro, invece, tra gli altri, Aladin – Il musical (2011) e A Christmas Carol (2018-2019) sono solo alcuni dei tanti successi.

Nel 2005 Roberto Ciufoli ha partecipato a La Talpa e nel 2021 torna in un reality show come L’Isola dei Famosi.

Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 il 15 marzo 2021. Grandi novità in questa nuova edizione del reality show. Al timone di conduzione troviamo Ilary Blasi, ad accompagnarla come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, new entry di questa edizione.

Tra i naufraghi a volare per l’Honduras anche Roberto Ciufoli che, in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Perché partecipo a L’Isola? Mi piacciono le sfide ed è un’opportunità importante» ha detto l’attore romano. La sua presenza all’interno del gruppo potrebbe tornare utile agli altri partecipanti poiché è in grado di accendere perfettamente il fuoco.

Ciufoli si augura, tra l’altro, che una volta conclusa la sua avventura nell’adventure show la situazione in Italia possa cambiare in meglio. Tra le tante domande a cui ha risposto Roberto Ciufoli c’è anche quella che riguarda una sua possibile vittoria. In caso di trionfo ecco cosa farebbe con il montepremi: «Metà andrebbe in beneficenza, il resto in un salvadanaio per il futuro di mio figlio Romeo».

Ecco cosa sappiamo, invece, a proposito degli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi…

Il cast dell’Isola dei Famosi

Sono 16 i concorrenti (più 2 speciali) che sono volati in Honduras per partecipare ad una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ognuno di loro sarà sottoposto a varie prove di sopravvivenza e dovrà dimostrare di essere un vero naufrago in grado di superare qualsiasi ostacolo. Ma chi sono?

Scopriamo dunque l’elenco completo delle concorrenti donne che vedremo nell’adventure show di Canale 5:

E ancora troviamo anche altri 8 concorrenti uomini. Ecco la lista completa:

In questa edizione conosceremo anche la Parasite Island. Qui vivranno due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Entrambi, con il trascorrere delle settimane, avranno la possibilità di diventare dei veri e propri concorrenti. A prendersi cura di loro ci sarà Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality.

Queste dunque tutte le curiosità su L’Isola dei Famosi! Sarà Roberto Ciufoli il vincitore? Vedremo passo passo cosa farà il concorrente e quanto riuscirà a resistere! A lui e a tutti i naufraghi facciamo il nostro in bocca al lupo.

Il percorso di Roberto

I concorrenti quest’anno vengono divisi in due gruppi: i Buriňos, i naufraghi più genuini, e i Rafinados, coloro che si distinguono per eleganza e classe. Roberto si trova nella seconda squadra.

Prima settimana

Durante la prova immunità Roberto si è fatto male alla spalla (qui il racconto dettagliato). Massimiliano Rosolino nel corso della puntata di giovedì, dopo varie consultazioni mediche, ha fatto sapere che il naufrago sta meglio e presto si unirà ai compagni.

Seconda settimana

Dopo l’infortunio a causa dell’incidente in acqua nel corso della prova, Roberto è tornato dai suoi compagni e si è detto “pronto a combattere”.

Terza e quarta settimana

Roberto non sembra essere per nulla convinto dal comportamento di Awed e sebbene quest’ultimo sia crollato in lacrime, chiedendo poi scusa a tutti, Ciufoli è molto scettico.

Sempre Roberto ha nutrito delle perplessità in Cerioli, mandandolo poi in nomination. Il tutto però ha scatenato una lite tra loro.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.