1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi

Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e come sempre non mancheranno grandi colpi di scena. Anche questa settimana, come per le precedenti, Mediaset per evitare scontri con Supervivientes, format spagnolo del reality, ha deciso di mandare in onda il programma in differita e non in diretta, e la puntata dunque verrà registrata nel pomeriggio. Nel corso della serata scopriremo chi sarà il nuovo eliminato dell’isola e il televoto, che vede scontrarsi ben quattro naufraghi, verrà chiuso nel corso del daytime di Canale 5 da Massimiliano Rosolino. Ma chi rischia stavolta l’eliminazione? In nomination ci sono Roberto Ciufoli, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. Chi sarà tra loro a lasciare la Palapa e il gruppo?

Come sempre sul web sono partiti alcuni sondaggi, grazi ai quali possiamo farci una prima idea di quello che accadrà nel corso della puntata di stasera. Ad indire una votazione è stato il portale Reality House e secondo le preferenze degli utenti a rischiare l’eliminazione è proprio Roberto Ciuofoli, che ottiene il 9% dei voti. A seguire troviamo Manuela Ferrera col 15% dei voti, Ubaldo Lanzo col 22% dei voti e Miryea Stabile, risultata la più votata col 54% dei voti.

Tuttavia precisiamo come sempre che non è detto che sia proprio Roberto Ciufoli il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi. Attualmente infatti il televoto è ancora aperto e nelle prossime ore dunque le cose potrebbero del tutto cambiare.

Per avere però un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire i risultati di questa seconda votazione.