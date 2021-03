Chi è Ubaldo Lanzo? Età, vita privata, carriera e Instagram

Ecco tutto ciò che sappiamo sul cromatologo e stilista Ubaldo Lanzo, tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Conosciamolo attraverso alcune curiosità: dall’età, alla carriera e vita privata, fino agli account social e Instagram dove è possibile seguirlo.

Chi è Ubaldo Lanzo

Nome e Cognome: Ubaldo Lanzo

Data di nascita: 30 settembre 1972

Luogo di Nascita: Lamezia Terme

Età: 49 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Stilista e cromatologo

Moglie / Fidanzata: Informazione non disponibile

Figli: Informazione non disponibile

Tatuaggi: Ubaldo non ha tatuaggi visibili nel corpo

Profilo Instagram: @il_cromatologo_ubaldo_lanzo

Ubaldo Lanzo età e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia di Ubaldo Lanzo. In tanti si chiedono dove è nato lo stilista. Il cromatologo è nato a Lamezia Terme il 30 settembre 1972, sotto il segno della Bilancia. La sua età dunque è di 49 anni. Non sappiamo invece a quanto corrispondano l’altezza e il peso.

Fin da piccolo è sempre stato attratto e affascinato dal mondo della moda, tanto che con il trascorrere degli anni di questa passione ne farà un vero e proprio lavoro.

Sebbene sia a tutti gli effetti un personaggio televisivo e abbia preso parte ad alcune trasmissioni, non ama stare troppo sotto ai riflettori e dunque questa prova a L’Isola dei Famosi sarà davvero un grande cambiamento per lui.

Vita privata

Cosa conosciamo circa la vita privata di Ubaldo Lanzo? Purtroppo le informazioni sul cromatologo sono molto scarse, questo poiché tende ad essere piuttosto riservato.

Di lui sappiamo davvero poco e nulla sotto questo punto di vista e non siamo in grado di dirvi se ha o meno una moglie o fidanzata. Nemmeno dai social è intuibile capire se ha una relazione con qualcuno. Di conseguenza non abbiamo la certezza che abbia dei figli.

Attualmente crediamo quindi che Ubaldo sia single e non appena ci saranno novità a tal proposito vi aggiorneremo.

Possiamo darvi qualche dritta, invece, per quel che riguarda i social dove poter seguire Ubaldo Lanzo…

Dove seguire Ubaldo Lanzo: Instagram e social

Chi volesse restare in contatto con Ubaldo Lanzo, può farlo mediante i social. Lo stilista è possibile seguirlo attraverso la sua pagina Instagram. Sebbene sia poco attivo sul suo account ufficiale non mancano comunque post con foto e video che lo vedono protagonista.

Nonostante siano diverse le immagini pubblicate non ci sono grandi indizi per quanto concerne la sua vita lontana dal lavoro, anche se non mancano scatti in compagnia di persone a lui care o colleghi.

La pagina di ora in ora, grazia alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi sta crescendo pian piano per quanto riguarda il numero dei follower.

Carriera

Cosa sappiamo, invece, della carriera di Ubaldo Lanzo? L’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi nel 1997 si è trasferito a Milano per studiare cromatologia presso l’Università Mondragoni del capoluogo lombardo. Grazie agli insegnamenti del professor Beltrame è riuscito a scoprire tutti i segreti di questa scienza molto particolare.

Se qualcuno si stesse chiedendo cosa faccia un cromatologo e quale sia il significato attribuito a questo mestiere. È molto semplice: si tratta di colui che studia in modo dettagliato i colori associati alla personalità di un individuo. Colori che possono avere degli effetti su spirito e mente.

Negli anni di studio Ubaldo Lanzo è stato uno studente modello tanto da essere premiato per la sua creazione molto stilosa: delle scarpe fatte con le forchette. Questa particolare invenzione è esposta anche in Olanda.

Ma non solo. Ubaldo Lanzo è anche un noto stilista. Negli anni ha avuto il piacere di collaborare con varie celebrità del piccolo schermo. Da Alfonso Signorini a Paolo Bonolis o ancora Paola Barale. Alcuni vip, però, hanno mostrato scetticismo ne suo mestiere considerato ‘strano’ e diversi lo reputano come una sorta di mago.

Negli anni l’abbiamo visto in TV a Rock TV, trasmissione dell’inviato de Le Iene, Cisco e collaborare al Chiambretti Night con Piero Chiambretti, conduttore della trasmissione.

Ubaldo Lanzo a L’Isola dei Famosi

Lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 è tornata L’Isola dei Famosi, alla stagione numero 15. Al timone di conduzione della trasmissione troviamo Ilary Blasi. Ad affiancarla immancabili gli opinionisti. In questa edizione per l’occasione ne sono stati scelti ben tre: Tommaso Zorzi (vincitore del GF Vip 5), Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Cambiato anche l’inviato dall’Honduras. A sostituire Alvin vediamo infatti Massimiliano Rosolino.

Tra i concorrenti troviamo Ubaldo Lanzo. Il cromatologo poco prima della sua partenza per l’Isola si è definito in pochi semplici aggettivi. Dice di essere “testardo, onesto, esteta e amante dei cani”.

Nel corso della prima puntata a parlare del naufrago de L’Isola dei Famosi è stato il suo caro amico Roger Garth (presente in studio), il quale ci ha dato un’idea del personaggio che conosceremo nel corso dell’adventure show:

“Mi sto sentendo già in colpa perché sono stato io a convincerlo a partecipare all’Isola. Non ha mai fatto nulla di materiale in vita sua, è un po’ viziato. Lui ha i domestici, fa tutto la mamma, i parenti… quando lo ospito a casa mia lascia la qualunque in giro!“ e ancora il pungente opinionista ha detto: “Gli pesa anche mettere dei pantaloni e mette il kilt, quindi! È una persona coltissima, fa di tutto, ma non cose materiali. Ci conosciamo quasi da una ventina d’anni, facevamo insieme il programma Markette!”

Insomma Ubaldo Lanzo è davvero un personaggio curioso che farà sicuramente divertire il pubblico, poiché la sua avventura è iniziata in coppia con Fariba Tehrani. Vediamo qualcosa in più a tal proposito e chi sono tutti i protagonisti…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Sono in tutto 16 i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Due, ovvero Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, potranno aggiungersi al cast solo se riusciranno a superare le varie prove imposte e ad ambientarsi ad una nuova realtà come quella del reality show. I due fanno parte, nel corso delle prime puntate, della Parasite Island. Qui dovranno imparare e conoscere tutti i segreti per diventare un vero naufrago. A guidarli il vincitore dell’ultima edizione, Marco Maddaloni. Lui ha il compito di supervisionare il tutto e fare da insegnante.

Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo non sono soli. Partendo dall’elenco delle concorrenti donne, ecco chi troviamo nel reality show di questa edizione, come sempre in onda su Canale 5:

La lista degli uomini (anche loro 8) è formata invece da:

Tra loro si nasconde il vincitore. Non prima però di aver superato prove sempre più dure e difficili. Chi avrà la meglio? Vedremo passo passo come si evolverà il loro percorso. Ad ogni modo facciamo il nostro in bocca al lupo a tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Nel mentre vediamo il percorso di Ubaldo Lanzo…

Il percorso di Ubaldo a L’Isola dei Famosi

I primi giorni per Ubaldo Lanzo a Parasite Island non sono stati così semplici, questo poiché sia lui che la sua compagna d’avventura Fariba Tehrani hanno dovuto immedesimarsi a pieno nel ruolo di naufrago (che non appartiene granché a nessuno dei due) dell’Isola dei Famosi.

Prima settimana

L’esordio di Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani non è stato dei migliori. I due hanno dovuto raggiungere l’isola che li accoglie a bordo di un piccola imbarcazione. Peccato però che incapaci nel saperla maneggiare sono finiti in acqua, facendosi così un bel bagno.

Entrambi sono stati comunque simpatici e buffi. Per metterli ancor più sotto pressione, a poche pre dall’inizio del programma Ubaldo e Fariba sono stati messi subito alla prova: devono fare un breve percorso con la medesima barca. Peccato che i primi risultati siano stati disastrosi. Sarà curioso scoprire come se la caveranno nelle prossime settimane.

Come dicevamo, a seguirli c’è Marco Maddaloni, che ha il compito di seguirli passo passo nel loro percorso e fare in modo che possano diventare concorrenti a tutti gli effetti. Riuscirà in questa impresa? Lui si è detto fiducioso fin da subito. Vedremo come andranno le cose.

Seconda settimana

Ubaldo e Fariba dopo la puntata di venerdì si trovano a vivere ancora a Parasite Island, stavolta, però, senza Maddaloni, tornato in Italia e orfani anche della presenza del Visconte, il quale si è ritirato. Anche Akash ha preferito fare ritorno nel nostro Paese.

Intanto non mancano battibecchi tra Ubaldo e Fariba.

(IN AGGIORNAMENTO)

