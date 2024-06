Lite con Ilary Blasi a causa de L’isola? Vladimir Luxuria risponde ai rumor

NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2024

In questi ultimi giorni Vladimir Luxuria parla della proposta ricevuta per la conduzione de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria ha rilasciato una lunga intervista sul profilo Instagram di SDL.TV e ha rivelato un retroscena sulla sua conduzione de L’Isola dei Famosi e sulla presunta “pugnalata alle spalle” a Ilary Blasi.

La rivelazione di Vladimir Luxuria sulla sua conduzione

Alcuni giorni fa Vladimir Luxuria è stata intervistata da Gabriele Parpiglia e il team di SDL.TV per quanto riguarda il suo ruolo di conduttrice a L’Isola dei Famosi. Prima di tutto le hanno chiesto di darsi un voto e poi ha rivelato che cosa ha imparato da questa nuova esperienza:

“Io mi voto con un più che sufficiente. Perché comunque mi sono ritrovata a fare una diretta di quattro ore senza avere un vero e proprio copione. Non sai mai come reagiranno i naufraghi o se una corrente diversa di impedirà di fare una prova. Hai una scaletta degli argomenti e basta”.

In seguito Vladimir Luxuria ha espresso la sua opinione su chi potrebbe essere il vincitore o la vincitrice de L’Isola dei Famosi, anche se non si è davvero sbilanciata. Non sono poi mancati i riferimenti agli opinionisti Sonia Bruganelli, lì presente, e Dario Maltese, definiti “due persone stupende” con le quali ha fatto subito amicizia.

Infine la conduttrice è tornata a parlare delle critiche ricevute e ai rumor sulla presunta “pugnalata alle spalle” a Ilary Blasi. Questo perché le malelingue affermavano che avesse soffiato il posto alla collega, ma lei stessa ha raccontato: “Ma poi, veramente, io non lo ho neanche chiesto. Me l’hanno chiesto loro e io avrei fatto le scarpe a Ilary?“.

Insomma, Vladimir Luxuria ha messo fine una volta per tutte a queste voci di corridoio infondate su di lei e Ilary Blasi. Non possiamo fare altro adesso che aspettare la puntata di mercoledì 5 giugno per gustarci la finale del reality. Chi vincerà secondo voi?