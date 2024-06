Diletta Leotta vola a Ibiza per l’addio al nubilato con gli amici 3 settimane prima delle nozze (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 4 Giugno 2024

Diletta Leotta

Manca poco al matrimonio di Diletta Leotta con il calciatore Loris Karius. E così la conduttrice sportiva ha passato un weekend con gli amici per festeggiare il suo addio al nubilato. Gli scatti della mini-vacanza sono stati pubblicati sui social e condivisi con tutti i follower.

L’addio al nubilato di Diletta Leotta con gli amici in Spagna

È partita la stagione dei matrimoni e di conseguenza anche la stagione degli addii al nubilato e celibato. Sono tanti i vip che hanno deciso di convolare a nozze nel 2024, in particolare in estate. E così in queste settimane abbiamo già assistito a vari festeggiamenti di addio al nubilato e celibato appunto.

Proprio ieri vi abbiamo parlato di quello di Clizia Incorvaia che sposerà il compagno Paolo Ciavarro il 12 luglio. E poi ancora Ignazio Moser che convolerà a nozze che la fidanzata Cecilia Rodriguez il 30 giugno. Oggi, invece, parliamo di Diletta Leotta, la nota conduttrice sportiva e speaker radiofonica che ha annunciato tempo fa le nozze con il calciatore Loris Karius, padre di sua figlia Aria.

Per questo addio al nubilato, quindi, Diletta Leotta ha scelto come molti altri la Spagna e in particolare Ibiza. Con lei sono andate le amiche di sempre cioè Francesca Muggeri, Maria Sara, la cognata Irene Simeone e Aurora Liu. Ma la conduttrice ha voluto con sé anche tre uomini che fanno parte della sua vita: Michele Cuzzilla, suo hair stylist di fiducia, Nicolò Grossi, fashion stylist che da sempre cura le sue mise, e Luca Cianciolo, amato make up artist. Era assente Elodie, per motivi di lavoro, che sarà la sua damigella d’onore il giorno delle nozze.

Per l’addio al nubilato di Diletta, il gruppo ha deciso di di alloggiare in una splendida villa affittata appunto per l’occasione. Ma non solo, il team bride ha passato poi la serata a l’Ushuaia a Playa d’en Bossa, un hotel situato sul lungomare principale di Ibiza e celebre per party emozionanti con dj famosissimi, cubiste glamour e musica elettronica incredibile.

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno e Vulcano, presso le Isole Eolie. Come detto la damigella d’onore sarà Elodie. Un ruolo speciale lo avrà la figlia degli sposi, la piccola Aria, che il 16 agosto compirà un anno. Lo stesso giorno è anche il compleanno della Leotta.