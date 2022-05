1 La smentita di Livio Cori

Qualche tempo fa dei rumor parlavano di matrimonio imminente per Livio Cori e Anna Tatangelo:

Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con Livio Cori, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, presto di nuovo in onda su Canale 5, a cena con il suo uomo mostra l’anello di fidanzamento. Dopo la storia con Gigi D’Alessio durata 15 anni circa, Anna ha trovato un nuovo amore e potrebbe davvero arrivare presto all’altare. Sarebbe la prima volta per entrambi.

Così, però, non è stato. Questo perché non molto tempo dopo il settimanale Chi ha annunciato la fine della relazione tra i due innamorati. Nessuno dei due aveva rilasciato alcuna dichiarazione, almeno fino a qualche giorni fa. Livio, infatti, pare avesse rilasciato un comunicato:

Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio e, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, fa sapere tramite la nota il rapper che non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna famosa, con un ex compagno dal nome importante, al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Questo comunicato, però, sarebbe in realtà falso. In queste ultime ore, infatti, il rapper ha smentito di aver rilasciato interviste. Nelle sue Instagram Stories ha dichiarato: “Ciao a tutti ragazzi, ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Allora, io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che vedete in giro virgolettato, come se l’avessi detto io, è falso. […] Quindi non ci pensa proprio, pensate ad altro. Non investigate. Tutte le cose che devo dire le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete“.

