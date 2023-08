NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Agosto 2023

Le parole di Lizzo a seguito di quanto accaduto

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione è stata Lizzo. La pop star americana è stata infatti citata in giudizio da sue tre ex ballerine, che l’hanno accusata di molestie sessuali e di body shaming, sostenendo come l’artista abbia creato un ambiente di lavoro tossico. La denuncia è stata depositata il 1 agosto presso la Corte Superiore di Los Angeles e in queste ore la CNN ha avuto accesso ai documenti, tramite un avvocato dei querelanti. Nel fascicolo si parla di comportamenti “sessualmente denigratori”. In più le tre ex ballerine sostengono di aver ricevuto pressioni a partecipare a spettacoli erotici. I fatti risalirebbero a un periodo di tempo che va dal 2021 al 2023, durante l’ultimo tour della pop star.

Ma non è finita qui. Nei documenti infatti si parla anche di presunte discriminazioni razziali e religiose, che sarebbero giunte da alcuni dirigenti della casa di produzione. In più Lizzo ha anche ricevuto l’accusa di aver deriso una delle ballerine dopo essere aumentata di peso. In breve la notizia ha fatto il giro del mondo e il web è rimasto sconvolto dall’accaduto. Come è noto infatti la cantante è celebre per il suo impegno a favore della body positivity. Poco fa così, a seguito delle feroci critiche ricevute in queste ore, la pop star ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta, e con un post sui social ha affermato:

“Di solito scelgo di non rispondere a false accuse, ma queste sono incredibili e sono troppo oltraggiose per non essere affrontate. Queste storie sensazionalistiche provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che il loro comportamento in tour era inappropriato e poco professionale. […] A volte devo prendere decisioni difficili, ma non è mai mia intenzione far sentire qualcuno a disagio o come se non fosse considerato una parte importante della squadra”.

E ancora Lizzo prosegue il suo discorso dichiarando:

Non sono qui per essere vista come una vittima, ma so anche che non sono la cattiva che la gente e i media stanno descrivendo in questi ultimi giorni. Sono molto aperta con la mia sessualità e mi esprimo, ma non posso accettare o permettere alle persone di usare quell’apertura per farmi sentire qualcosa che non sono. Non c’è niente che io prenda più sul serio del rispetto che meritiamo come donne. So come ci si sente a essere umiliati quotidianamente e non criticherei mai o licenzierei un dipendente a causa del suo peso. Sono ferita ma non lascerò che il buon lavoro che ho fatto nel mondo venga oscurato da questo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno contattata per sostenermi in questo momento difficile.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni e come si concluderà la questione tra Lizzo e le tre ex ballerine? Seguiteci per restare aggiornati sul caso.