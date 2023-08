NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Uomini e donne

Rivedremo Gemma Galgani a Uomini e Donne?

Manca pochissimo alla nuova edizione di Uomini e Donne. A settembre 2023 verrà mandata in onda la prima puntata e a fine agosto dello stesso andrà cominceranno le registrazioni con le conseguenti anticipazioni. Al momento non sappiamo chi troveremo per quanto riguarda il Trono Classico. Sappiamo che a candidarsi è stato Luca Salatino. Per lui sarebbe la seconda volta:

“Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto.

Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri“.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, dovremmo ritrovare tutti coloro che abbiamo lasciato nella scorsa edizione. Tra loro, ovviamente, anche Gemma Galgani. L’eterna rivale di Tina Cipollari, infatti, ci riproverà ancora una volta a trovare l’amore della sua vita nel dating show di Canale 5.

Una recente indiscrezione rilasciata da Lorenzo Pugnaloni e riportata sul settimanale “Mio”, però, rivela che questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui la vedremo accanto a Maria De Filippi. Come notiamo in una delle Stories pubblicate sul profilo Instagram dell’influencer si legge:

“[…] Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo…”.

Al momento non sappiamo quali potrebbero essere le ragioni che vedrebbero un suo allontanamento da Uomini e Donne. Inoltre, non possiamo sapere se i rumor si concretizzeranno in futuro. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.

Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.