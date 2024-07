Un utente ha lasciato a Loredana Bertè un commento riguardante il suo modo di vestirsi, in particolare il fatto di mettere la minigonna, anche molto corta. La cantante non è passata oltre e ha risposto con un video diretto e senza tanti giri di parole. Ecco cosa ha detto.

La risposta di Loredana Bertè a un utente che critica il suo modo di vestirsi

Fuori dagli schemi, rivoluzionaria e sempre pronta a portare avanti battaglie sociali e di indipendenza. Loredana Bertè non è solo una cantante, ma una paladina delle libertà. Per questo non ci pensa due volte a rispondere a chi le muove una critica senza un motivo lecito o comunque con un senso.

Così è successo che sul suo profilo TikTok un utente ha avuto da ridire sul suo modo di vestirsi. Ha infatti scritto: “Loredana, non cominciare anche tu a uscire in mutande”. Come detto, ci si riferisce al fatto che la Bertè indossa sempre le minigonne anche con un certo orgoglio, giustamente.

E così con un video, Loredana Bertè ha risposto a questa persona. E non le ha certo mandate a dire: “Caro punto interrogativo, che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli anni ’60? Forse non c’eri, io sì. Comunque mi vesto come ca**o mi pare”, ha sentenziato la cantante. E poi si è rivolta a tutte le donne: “A qualunque età ragazze e donne vestitevi come volete, come vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri. Io sono per la libertà totale e quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio. Ricordatevelo bene anche voi, fate come me. A 60 anni a 70 avete delle belle gambe? Mettete la minigonna, più corta che avete, come me!”.

Loredana Bertè la DONNA CHE SEI, lei la bocca della verità e io le vorrò sempre bene 💙 pic.twitter.com/v7RMhVg0z4 — ¥le ✨🍉 (@yleniaindenial1) July 21, 2024

Poi ha anche concluso: “Aggiungo, anche se non avete delle belle gambe, mettete pure la minigonna. Chi se ne frega! E a te, incognito, questo. Ciao”. Ha infatti chiuso il video facendo il dito medio alla persona che le aveva lasciato quel commento inopportuno sul suo profilo TikTok.