In queste ore un video caricato sui social ha fatto ipotizzare ai più che Tommaso Zorzi si fosse fidanzato e che fosse uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ecco però come stanno le cose.

Nuovo amore per Tommaso Zorzi?

Sono ormai anni che Tommaso Zorzi è uno dei nomi più noti e amati del mondo dello spettacolo. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha avuto modo di farsi conoscere sempre più dal grande pubblico e da quel momento ha dato ufficialmente il via alla sua carriera in tv. Dopo la fine del percorso all’interno del reality show, Tommaso si è messo alla prova con diverse esperienze e solo negli ultimi mesi l’abbiamo visto tra i giudici di Cortesie per gli ospiti.

Nel mentre però sulla vita privata di Zorzi ultimamente si sa molto poco. Dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, l’ex Vippone ha deciso di mantenere la privacy sulla sua vita sentimentale, nonostante non manchino diversi gossip sul suo conto.

Solo nelle ultime ore infatti un nuovo pettegolezzo ha fatto il giro del web e ha portato i più a credere che Tommaso Zorzi si fosse fidanzato. Tutto è iniziato quando l’influencer è apparso in un video di Luigi Giaretti. A quel punto i più maliziosi hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. Ciò nonostante poco dopo proprio il tiktoker ha fatto chiarezza e ha parlato di una semplice amicizia con Tommaso.

Solo lo scorso aprile però Zorzi, a Vanity Fair, ha confessato di avere un nuovo amore, di cui però non ha svelato l’identità. A riguardo il conduttore ha affermato: “Sto con un ragazzo da qualche mese. Forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta”.