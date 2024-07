Ecco le anticipazioni della puntata di oggi 23 luglio di Endless Love: trama, episodi e dove vederlo in TV e streaming

Trama, anticipazioni e dove vederlo: tutto su Endless Love e la sua puntata del 23 luglio, in onda oggi su Canale 5.

Non perdiamo tempo e scopriamo subito le anticipazioni di Endless Love per oggi 23 luglio. Anche oggi ci sarà un episodio particolarmente movimentato e interessante per i telespettatori e fan affezionati dell’amata serie turca.

Dopo un primo rifiuto, Tarik chiede a Banu di sposarlo. La donna costretta dal ricatto di Emir, accetta anche se controvoglia.

Intanto Asu chiede allo zio di porre fine alla guerra, consegnando le prove a Kemal, così da portare alla prigionia di Emir. Questo porterà quindi la fine delle ricerche di Kemal.

Hakki rifiuta, ma lei decide di fare di testa sua e si avvale dell’aiuto di Tufan.

L’episodio si conclude con la serata per la raccolta fondi. Cosa succederà adesso e quali saranno e prossime mosse da parte dei protagonisti? Continuate a seguirci per non perdervi nemmeno un‘anticipazione! Intanto altre info utili sulla serie turca…

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Quanti episodi ha Endless Love e quando va in onda? La serie turca è in programma tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10.

Per quanto riguarda le puntate, invece, la soap vanta due stagioni in Turchia da 35 e 39 episodi ciascuna. In Italia il minor minutaggio di puntata prevede il numero maggiore di episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dove vederlo? Endless Love è in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. I canali disponibili sono questi.

Oltre alla diretta quotidiana è possibile anche recuperare gli episodi in streaming, rigorosamente in italiano, sulla piattaforma.

Cliccando su ogni episodio è presente anche una breve trama che ci avvicinerà passo passo allo scoprire come finisce Endless Love.