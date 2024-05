Lorella Cuccarini festeggia 40 anni di carriera: in arrivo un programma celebrativo in Rai

NEWS

Debora Parigi | 24 Maggio 2024

Lorella Cuccarini

In occasione dei 40 anni di carriera, la Rai sarebbe interessata a realizzare un programma per celebrare questo traguardo

Ritorno in Rai per Lorella Cuccarini nel 2025. Alcune indiscrezioni riferiscono che c’è l’intenzione di produrre un programma per celebrare i 40 anni di carriera della nota showgirl. Non mancherà anche un disco speciale per questo anniversario con tanti ospiti speciali. E Amici? Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Un programma per Lorella Cuccarini per festeggiare i 40 anni di carriera

Nel 2025 Lorella Cuccarini festeggerà i 40 anni di carriera. E per l’occasione è già stata annunciata l’uscita di un disco celebrativo che conterrà 13 tracce di sigle e brani storici della showgirl, dal sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana. Il disco vanterà una serie di featuring illustri. E tra gli artisti coinvolti dovrebbero esserci anche Gianni Morandi (con cui nel 2002 ha condotto Uno di noi su Rai1), Michelle Hunziker (di cui è stata ospite di recente a Michelle Impossible & Friends) e alcuni cantanti di Amici di Maria De Filippi.

Ma non finisce qui, perché adesso è stata resa nota una nuova indiscrezione da parte di TVBlog che coinvolge la Rai. Ci sarebbe la volontà di un programma dedicato alla Cuccarini proprio per questa celebrazione. Secondo quanto riportato dal sito, il regista Gabriele Pignotta sta scrivendo uno spettacolo teatrale con il quale Lorella Cuccarini girerà in tutta Italia nei prossimi mesi. Il titolo è Fantastica e richiama evidentemente Fantastico, lo storico varietà che l’ha fatta debuttare sul piccolo schermo nel 1985.

Ecco, in base ad alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe l’intenzione di produrre e mandare in onda in prima serata nel corso del 2025 uno show celebrativo di Lorella Cuccarini. Si parla del 2025 proprio perché è l’anno dei 40 anni di carriera.

E Amici? Se la Cuccarini tornerà in Rai dirà addio al programma di Maria De Filippi? I suoi fan possono stare tranquilli, perché questa opzione non è contemplata e continuerà il suo lavoro di prof di canto. A tal proposito arrivano apprezzamenti alla sua carriera anche da Mediaset e quindi non sono da escludere proposte lavorativa dal Biscione (a parte il noto talent).