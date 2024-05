Lorella Cuccarini festeggia i 40 anni di carriera con un nuovo album (in cui si saranno tanti ex di Amici)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Nel 2025 Lorella Cuccarini festeggerà 40 anni di carriera e pare stia lavorando a un nuovo progetto per celebrare questo importante traguardo.

I festeggiamenti di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha chiuso la ventitreesima edizione di Amici in bellezza con la vittoria di Sarah Toscano, sua allieva di canto fin dal primo giorno. In molti si chiedono se la rivedremo anche il prossimo anno dietro la cattedra del talent di Maria De Filippi e la risposta sarebbe più tendente al sì. Almeno questo è ciò che rivela TVBlog tramite una sua anticipazione, ma le notizie non terminano qui.

Il sito rivela che il regista Gabriele Pignotta sta scrivendo uno spettacolo teatrale con il quale la showgirl girerà tutta l’Italia nei prossimi mesi. Dopo il grande successo di “Aggiungi un posto a tavola“, in cui ha vestito i panni di Consolazione, arriverà “Fantastica“. Si tratta di un riferimento alla trasmissione “Fantastico“, varietà in cui ha debuttato nel 1985.

Ebbene, pare che la Rai nel 2025 voglia portare lo show in prima serata proprio per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Nello stesso periodo, inoltre, verrà pubblicato anche un album composto da 13 tracce di sigle e brani storici della presentatrice. Pare, inoltre, che tra i featuring troveremo anche quelli con Gianno Morandi, Michelle Hunziker e alcuni cantanti di Amici.

Non vediamo l’ora di poter assistere ai festeggiamenti per Lorella Cuccarini, che nel mentre si sta ancora godendo il successo di Sarah Toscano dopo Amici. La maestra infatti le ha scritto una dolce dedica sui social:

“Io ancora non mi sono ripresa. Sarah, quanto lo speravo per te… e quanto ho pianto perché non me l’aspettavo. Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. […] Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting!”.

A presto con tante altre news sulla celebrazione dei 40 anni di carriera di Lorella.