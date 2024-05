NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore è giunta una segnalazione che vede protagonisti Mida e Gaia e che ha già riacceso le speranze dei fan.

Arriva una segnalazione su Mida e Gaia

Negli ultimi mesi abbiamo parlato molto di Mida e Gaia. Come sappiamo i due ex allievi di Amici 23 avevano dato il via a una relazione all’interno della scuola, che tuttavia è terminata poco prima dell’inizio del Serale. Per settimane così la ballerina ha cercato di riavvicinarsi al cantante senza però ottenere grossi risultati. Solo di recente intanto Gaia è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha riaperto le porte a un possibile ritorno di fiamma con l’ex allievo di Lorella Cuccarini, affermando:

“A me piace sempre pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo. Nel senso che è comunque difficile viversi dentro una bolla, quindi magari fuori può essere diverso. Io non lo so. Chi vivrà vedrà. Sicuramente io gli voglio bene e avremo modo di vedere le cose fuori”.

Ieri intanto lo stesso Mida è stato ospite a Verissimo e stando alle prime anticipazioni emerse (la puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 26 maggio, ndr) pare che abbia menzionato il suo rapporto con Gaia, annunciando di aver avuto modo di sentire la ballerina dopo la fine di Amici 23. Tuttavia pare che a oggi tra i due non sia ancora avvenuto il tanto atteso ritorno di fiamma.

Poco fa però una segnalazione ha riacceso le speranze dei fan. Deianira Marzano ha infatti postato il messaggio di un follower, che afferma di aver beccato Gaia all’aeroporto di Napoli mentre andava a prendere il cantante. Ma non solo. Stando a quanto si legge i due sarebbero saliti in macchina insieme con altri due ragazzi.

Nonostante la segnalazione però non ci sono foto che proverebbero che Mida e Gaia fossero insieme. Di conseguenza dunque al momento i pettegolezzi vanno presi con le pinze.