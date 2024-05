Kumo e Martina sono fidanzati? Arriva la risposta definitiva dalla mamma e dalla cugina del ballerino

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2024

Dopo la pubblicazione di una foto insieme, sono scattati i rumor su Kumo e Martina, ex allievi di Amici 23. Si vocifera che, una volta usciti dalla scuola, siano diventati una coppia e si siano fidanzati. Ma è davvero così? I dubbi sono stati tolti dalla famiglia del ballerino che ha svelato come stanno le cose tra loro.

Cos ac’è realmente tra Kumo e Martina di Amici 23

Da molti tempo si parla del rapporto che lega due ex allievi di Amici 23. Stiamo parlando di Kumo e Martina. Il ballerino e la cantante si sono espressi più volte sulla relazione che hanno, uscita allo scoperto proprio poco prima dell’uscita di lui dalla scuola. A Verissimo aveva Kumo parlato di una bella amicizia nata nel talent. E anche Martina aveva detto lo stesso quando era stata ospite.

Insomma, si era sempre parlato di amicizia, ma poi qualche giorno fa avevano pubblicato una foto insieme che era sembrata tutta un’uscita allo scoperto. Quindi un confermare che erano una coppia. Loro in realtà non avevamo detto nulla, nessuna frase che facesse pensare a un amore sbocciato. Però i fan ne erano praticamente convinti. Ma come stanno realmente le cose? Kumo e Martina sono fidanzati?

I rumor vanno avanti da giorni ed entrambi non hanno mai detto nulla. Ci hanno pensato però adesso due componenti della famiglia di lui. Stiamo parlando della madre e della cugina che sono intervenute sui social con like e risposte ad alcuni commenti che parlavano proprio di questa presunta relazione.

Per prima cosa la signora Maria Luisa ha messo il like a un post su X in cui veniva detto che Kumo e Martina erano solo amici e che lui si comporta sempre così con le amiche. A fare eco a questo c’è proprio un commento della cugina del ballerina che ha scritto su Instagram: “Raga sono la cugina e vi posso assicurare che non stanno insieme”. Quindi niente storia d’amore tra i due ex allievi di Amici 23, bensì (come sempre detto) una bella e profonda amicizia.

Comunque ragazzi tra Kumo e Martina non c'è nulla, sono amici, la mamma e la cugina di lui lo confermano, ecco. #Amici23 pic.twitter.com/Os1BuoeiEr — Vanessa (@vane16786) May 22, 2024

Intanto chi era davvero una coppia, cioè Ayle e Lucia, a quanto pare non lo è più. Il cantante e la ballerina si erano mostrati sui social molto uniti e con foto di baci. Ma adesso è sparito e hanno anche smesso di seguirsi su Instagram.