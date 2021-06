1 La replica di Lorella Cuccarini

Una delle novità assolute dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata Lorella Cuccarini. Come sappiamo infatti la nota ballerina per la prima volta è arrivata all’interno del talent show, mettendosi alla prova nelle vesti di insegnante. Fin dal primo momento naturalmente la showgirl ha saputo conquistare il cuore del pubblico, mettendosi a completa disposizione dei suoi allievi, dando loro ottimi e preziosi consigli. I fan di Lorella nel mentre già da diverse settimane si chiedono se anche per la prossima edizione del talent show tornerà a ricoprire il suo ruolo. La ballerina così già qualche giorno prima della finale della 20esima edizione si era espressa sulla questione, affermando:

“Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”.

Come se non bastasse qualche ora fa Lorella Cuccarini è tornata sull’argomento, ma la sua risposta non ha convinto a pieno i fan. Tutto è iniziato quando la showgirl ha deciso di rispondere alle domande e alla curiosità dei fan su Instagram. Quando però un utente le ha chiesto se le piacerebbe tornare per Amici 21, Lorella ha tergiversato sulla risposta, affermando:

“Ci devo pensare un po’ perché è una domanda molto difficile”.

Lorella Cuccarini tornerà per Amici 21? Ecco la sua risposta pic.twitter.com/yNxorWLBun — disagiotv (@disagio_tv) June 18, 2021

Cosa accadrà dunque? Lorella Cuccarini tornerà per Amici 21 oppure la ballerina vorrà dedicarsi ad altri progetti? In attesa di saperne di più, rivediamo la lettera che la showgirl ha scritto a Maria De Filippi qualche settimana fa.