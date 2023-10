Lorella Cuccarini chiede alla produzione di Amici di far esibire i cantanti senza autotune

NEWS

Debora Parigi | 18 Ottobre 2023

Amici 23

La richiesta di Lorella Cuccarini a produzione e professori per i cantanti di Amici 23

In vista della prossima puntata di Amici 23, quella che andrà in onda domenica 22 ottobre, Lorella Cuccarini ha fatto una proposta alla redazione e anche agli altri due professori della categoria canto. In pratica la prof ha chiesto di far esibire gli allievi cantanti senza autotune nella prossima puntata. E nel caso fosse stato accettato, ma gli altri prof si fossero rifiutati, lei farà comunque esibire senza autotune i suoi. Ecco la lettera arrivata alla redazione e letta da Maria De Filippi:

“Gentile produzione, in preparazione della quinta puntata vorrei fare una proposta ai prof di canto. Proprio perché Amici è una scuola dove i ragazzi si devono mettere in discussione durante tutto il percorso, chiedo di farli esbire tutti nella gara cover senza l’ausilio dell’autotune. Per gli alunni sarà un’occasione per lavorare su eventuali limiti, qualora si riscontrassero. Devo fare una premessa, non sono contraria affatto all’utilizzo dell’autotune, anzi in molti casi stilisticamente mi piace. Credo però sia bene sfatare ogni ragionevole dubbio agli occhi del pubblico che ci segue. Qualora la produzione accetti la proposta, ma i miei colleghi non fossero d’accordo, questa regola varrà comunque per i miei ragazzi”.

A questo punto i ragazzi ne hanno un po’ parlato tra loro, valutando il fatto che comunque nel caso sarebbe giusto che tutti si esibissero senza. Anche se c’è stato chi ha portato avanti l’idea che l’autotune è semplicemente uno strumento per un certo tipo di musica che può aiutare in certi casi, ma che non può certo far arrivare alle note alte se uno non ci arriva di normale.

Comunque il giorno successivvo, come visto nel daytime di oggi di Amici 23, è arrivata la risposta della redazione. Ritirata da Holy Francisco, il cantante ha letto quanto segue:

“Lorella Cuccarini ha la piena facoltà di chiedere che i propri allievi si esibiscano nella gara della prossima puntata senza l’utilizzo dell’autotune. Per quanto riguarda gli altri allievi, spetta ai professori di appartenenza decidere in merito. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono stati informati della richiesta di Lorella Cuccaini ed entrambi hanno risposto negativamente. Nel corso della gara della prossima puntata, dunque, solo Mew, Mida, Sarah e Spacehippiez saranno obbligati a esibirsi senza l’utilizzo dell’autotune”.

In pratica la redazione ha accettato la proposta della Cuccarini, ma Rudy Zerbi e Anna Pettinelli no. Questo significa che domenica gli allievi di Lorella canteranno senza autotune, mentre gli altri potranno usarlo. La risposta ha quindi destato un po’ di preoccupazione in alcuni ragazzi, come Space e Mida. I due, appartenenti a Lorella Cuccarini, sanno che sono più carenti dal punto di vista vocale e quindi si sentono svantaggiati rispetto agli altri. Inoltre un po’ tutti non trovano giusto che alcuni possano usarlo.