Lorella Cuccarini commenta la sua scelta di eliminare Flaza

1 Le parole di Lorella Cuccarini

Quest’anno a tornare per la seconda volta di fila come insegnante di Amici di Maria De Filippi è stata Lorella Cuccarini. Come sappiamo però la showgirl è passata dalla cattedra di danza a quella di canto, e in queste settimane ha preso sotto la sua ala diversi allievi. Poche puntate fa però la maestra ha dovuto prendere la sofferta decisione di eliminare Flaza dalla scuola, dopo che più volte la cantante ha trasgredito le regole del programma nonostante i ripetuti richiami. Adesso Lorella, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di tale scelta, e partendo dal suo ruolo di insegnante, come riporta Gossipetv, ha affermato:

“Intanto è una grande responsabilità. Hai tra le mani dei ragazzi che coltivano un sogno, e le tue scelte, con le attribuzioni che portano avanti in ogni puntata, sono determinanti per il risultato. Ogni cosa che decidi deve essere in sintonia con il loro percorso, per farli crescere”.

Parlando dell’eliminazione di Flaza così Lorella Cuccarini ha aggiunto:

“Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità. E “Amici” è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita. Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto”.

Nel mentre qualche giorno fa Flaza, dopo essere stata eliminata da Lorella Cuccarini dalla scuola di Amici 21, ha pubblicato un lungo sfogo sui social. Rivediamo le sue dichiarazioni.